Europa League Barça lässt Napoli keine Chance – BVB erlebt Blamage Der FC Barcelona führt Napoli phasenweise vor und qualifiziert sich für den Achtelfinal der Europa League. Der BVB scheitert krachend und erlebt eine weitere Enttäuschung.

Napoli - Barcelona 2:4 (Gesamtergebnis 3:5)

Das Topspiel im Diego-Armando-Maradona-Stadion hielt, was die Affiche versprach – zumindest vonseiten des FC Barcelona. Es gab schnellen Kombinationsfussball, ein Traumtor und feine Technik zu bestaunen.

Barça-Verteidiger Jordi Alba sorgte mit seinem Treffer für die frühe Führung. Gregorio Borgia / AP

Nach einem Eckball des Heimteams ging es rapide auf die andere Seite. Neuzugang Aubameyang leitete einen Konter ein, den Jordi Alba in der achten Minute zur frühen Führung verwertete. Nur fünf Minuten später sorgte Frenkie de Jong für den Doppelschlag. Der Holländer schlenzte den Ball aus über 20 Metern unhaltbar in den rechten Winkel. Ein Ausflug an die Strafraumgrenze von Barça-Goalie ter Stegen endete in einem Penalty. Napoli-Captain Insigne verkürzte zum 1:2. Die Katalanen vergaben in der Folge beste Chancen, ehe es Piqué kurz vor der Halbzeit im Kasten des Heimteams zum dritten Mal einschlagen liess. Die Italiener konnten sich von den Rückschlägen nicht mehr erholen. Aubameyang (59.) sorgte mit dem 4:1 für die Entscheidung. Der eingewechselte Politano (87.) konnte das Resultat für die Napoli etwas anschaulicher gestalten.

Glasgow Rangers - Borussia Dortmund 2:2 (Gesamtergebnis 6:4)

Mit der Europa League wollte sich der BVB nach dem Ausscheiden in der Königsklasse trösten, doch auch dieses Unterfangen ist gescheitert. Nach der 2:4-Blamage im Hinspiel konnten sich die Dortmunder deutlich steigern, waren letztlich aber zu fehlerhaft.

James Tavernier jubelt nach seinem verwandelten Elfmeter. Scott Heppell / AP

Vor 50'000 Zuschauern ging das Heimteam im Ibrox Stadium nach dem verwandelten Foulelfmeter durch James Tavernier in Front. Die Deutschen liessen sich nicht beirren, schlugen durch Jude Bellingham (31.) und Donyell Malen (42.) zurück. Dem Ausgleich von Doppeltorschütze Tavernier (57.) ging ein ungenügendes Defensivverhalten von Mats Hummels zuvor, der fatal über den Ball schlug. Gregor Kobel spielte beim BVB durch, Manuel Akanji fehlte nach seinem Muskelfaserriss, den er vergangene Woche erlitt.

Real Sociedad - RB Leipzig 1:3 (Gesamtergebnis 3:5)

Bundesliga-Vizemeister Leipzig schafft den Einzug unter die besten 16 Teams der Europa League. André Silva (39.) scheiterte zunächst vom Punkt am spanischen Goalie, doch Kollege Willi Orban schnappte sich den Abpraller und verwertete zur Führung. In der 59. Minute hatte Silva das Visier besser eingestellt und erhöhte für die Gäste. Martín Zubimendi (67.) verkürzte für die Hausherren und liess nochmals Hoffnung aufkeimen. Nach dem verwandelten Elfmeter von Emil Forsberg kurz vor Schluss war die Entscheidung gefallen.

Die weiteren Ergebnisse:

Dinamo Zagreb - Sevilla 1:0 (Gesamtergebnis 2:3)

Olympiakos Piräus - Atalanta Bergamo 0:3 (Gesamtergebnis 1:5)

Lazio Rom - FC Porto 2:2 (Gesamtergebnis 3:4)

Betis Sevilla - Zenit St. Petersburg 0:0 (Gesamtergebnis 3:2)

Sporting Braga - Sheriff Tiraspol 2:0 (Gesamtergebnis 2:2), 3:2 n.P.

Die Achtelfinals werden am Freitagmittag um 12 Uhr bei der Auslosung in Nyon ermittelt.