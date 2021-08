Uefa-Supercup Ersatzgoalie Kepa als Held: Chelsea gewinnt Penalty-Drama gegen Villarreal Der FC Chelsea setzt sich im Elfmeterschiessen gegen den FC Villarreal durch und sichert sich den ersten Titel der Saison. Das Torhüter-Experiment von Thomas Tuchel zahlt sich aus.

Nach dem entscheidenden Penalty gab es kein Halten mehr: Die Feldspieler des FC Chelsea feiern gemeinsam mit Torhüter Kepa den Sieg. Keystone

Für den FC Chelsea hat die neue Saison begonnen, wie die abgelaufene geendet hatte: mit einem europäischen Titel. Der amtierende Champions-League-Sieger setzte sich im Uefa-Supercup in Belfast mit 6:5 im Penaltyschiessen (1:1, 1:1, 1:0) gegen Europa-League-Titelgewinner FC Villarreal durch. Für Chelsea war es der zweite Supercup-Triumph nach 1998. Die Londoner erstickten einen sich anbahnenden Negativlauf damit im Keim: 2013 und 2019 hatten sie im Elfmeterschiessen noch verloren.

«Blues» beginnen überlegen

Chelsea startete schwungvoll und drängte Villarreal in der Anfangsphase in die Defensive. Timo Werner unterzog Sergio Asenjo einer ersten ernsthaften Prüfung (6.), der Torhüter der Spanier parierte stark. Der Europa-League-Sieger liess sich ausserhalb des eigenen Strafraums nur höchst selten blicken, umso folgerichtiger war der Führungstreffer der «Blues»: Kai Havertz, umjubelter Siegtorschütze im vergangenen Final der Champions League, servierte eine präzise Hereingabe in den Strafraum, wo Hakim Ziyech unbedrängt zum 1:0 einschoss (27.) – wenn auch mit etwas Glück, er traf den Ball gar nicht voll.

Wenig später erwies sich Fortuna dem marokkanischen Nationalspieler allerdings nicht mehr hold; ohne gegnerische Einwirkung zog sich Ziyech offenkundig eine Schulterverletzung zu und musste noch vor der Pause ausgewechselt werden. Christian Pulisic kam für ihn in die Partie (43.). Und beinahe wären die haushoch überlegenen Londoner noch mit einem zweiten Nackenschlag in die Halbzeit gegangen, doch Alberto Moreno zielte mit seiner fulminanten Direktabnahme nur wenige Zentimeter zu hoch; sein wuchtiges Geschoss aus gut fünf Metern prallte gegen die Unterkante der Latte (45.+4).

Engagierte Spanier nach der Halbzeitpause

Villarreal-Coach Unai Emery schien in der Kabine wirkungsvolle Worte gefunden zu haben, denn nach dem Seitenwechsel präsentierten sich seine Mannen mutiger, angriffslustiger und bissiger in den Zweikämpfen. Ein Pfostentreffer liess Chelsea zum zweiten Mal zittern: Goalie Edouard Mendy bügelte seinen schweren Fehler selbst aus, indem er Gerard Morenos Versuch noch glänzend ablenkte (52.). Sein schwerer Fehlpass hatte den Angreifer erst in Szene gesetzt.

Gerard Moreno bejubelt seinen Treffer zum 1:1. Keystone

Die Elf von Trainer Thomas Tuchel wirkte zunehmend fahrig und kraftlos, Villarreal näherte sich dem Ausgleich schrittweise an. In der 73. Minute wurde das Londoner Betteln um einen Gegentreffer schliesslich erhört: Gerard Moreno schloss eine feine Kombination mindestens ebenso sehenswert ab, er beförderte den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuss punktgenau ins linke obere Toreck. Bis zum Ablauf der regulären Spielzeit passierte dann nicht mehr viel. Beide Teams mühten sich zwar, kamen auch zu Chancen, liessen es ohne letzte Konsequenz aber auf eine Verlängerung ankommen.

Eingewechselter Kepa mit entscheidender Heldentat

In der Bonuszeit hätte Christian Pulisic zum Matchwinner der «Blues» avancieren können, sein Abschlussversuch mit dem Aussenrist verfehlte sein Ziel jedoch deutlich (100.). Auch Mason Mount scheiterte aus aussichtsreicher Position (108.). Ein Held musste demnach im Penaltyschiessen geboren werden. Ein prädestinierter Kandidat: Kepa Arrizabalaga, spanischer Ersatzgoalie in Diensten des FC Chelsea, wurde eigens für das Elfmeterschiessen eingewechselt. Das mutige Experiment von Thomas Tuchel trug Früchte: Kepa hielt zwei Elfmeter und bescherte den Engländern den Sieg. Ausgerechnet Routinier Raúl Albiol vergab für Villarreal.