Europameisterschaft Nun ist es definitiv: Die Schweiz steht an der Europameisterschaft im Achtelfinal Nach einem Tag des Wartens ist es nun definitiv: Die Schweiz hat die nötige Schützenhilfe bekommen und steht an der Europameisterschaft im Achtelfinale.

Hat gestern doppelt getroffen: Xherdan Shaqiri. Freshfocus

Die Schweizer Fussball-Nati hat sich einen Tag nach dem 3:1-Triumph über die Türkei nun dank der nötigen Schützenhilfe definitiv für die Achtelfinals qualifiziert. Weil sich in der Gruppe C am Montag Österreich gegen die Ukraine mit 1:0 durchsetzen konnte, steht die Ukraine mit drei Punkten auf Rang drei und verpasst höchstwahrscheinlich die K.o-Phase. Ebenfalls zu Schützenhilfe kam es aus der Gruppe B, weil Dänemark gegen Russland mit 4:1 und Belgien gegen Finnland mit 1:0 gewannen. Damit steht Finnland in Gruppe B mit drei Punkten auf Rang drei.

Dank diesen Resultaten steht die Schweiz im Achtelfinale chmedia

Mit den vier Punkten gehört die Schweiz nun definitiv zu den vier besten Gruppendritten und steht in den Achtelfinals. Möglicher Gegner der Schweizer sind die Gruppenersten aus den Gruppen B, C, E oder F. Nur in den Gruppen B und C stehen mit den Niederlanden und Belgien aber jetzt schon die Gruppengewinner fest, in den anderen zwei Gruppen ist die Entscheidung noch nicht gefallen.