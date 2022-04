Drei Sprengsätze Ex-BVB-Spieler erinnert sich an Attentat auf Dortmund-Bus: «Ich hatte Todesangst» Vor fünf Jahren wird Borussia Dortmund Opfer eines Attentats. Der damalige BVB-Verteidiger Marc Bartra erinnert sich mit eindrücklichen Schilderungen an die bangen Sekunden.

Marc Bartra schildert eindrücklich, wie er den Anschlag auf den Teambus von Borussia Dortmund vor fünf Jahren erlebte. Keystone

11. April 2017: Ein Tag mit traumatischen Folgen für die Mannschaft von Borussia Dortmund. Vom L’Árrivée-Hotel in Dortmund machen sich die BVB-Profis mittels Teambus auf den Weg in Richtung Signal Iduna Park. Um 20.45 Uhr steigt das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen die AS Monaco. Gegen 19.15 Uhr detonieren nur wenige Meter vom Hotel entfernt drei Sprengsätze, die in einer Hecke versteckt werden, per Fernzünder: ein Bombenanschlag auf den deutschen Traditionsverein.

Marc Bartra, damals Verteidiger bei Schwarz-Gelb, schreibt derzeit an einem Buch. Der mittlerweile 31-jährige Spanier veröffentlicht auf Instagram einen Teil seines Werks und lässt tief in sein Innenleben blicken:

«Ich hatte Todesangst. Das war ohne Zweifel der härteste Tag meines Lebens.»

Am heftigsten erwischt es Bartra: Bruch einer Speiche sowie Fremdkörpereinsprengungen im Arm. «Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie alles ausgegangen wäre, wenn ich am Hals oder am Kopf getroffen worden wäre.» Der Faktor Glück verhindert eine noch grössere Tragödie. Weil der gefährlichste der drei Sprengsätze zu hoch angebracht wird, entlädt sich dieser über dem Bus.

«Nie so verletzlich gefühlt»

«Ich stand unter Schock, verstand nicht, was vor sich ging. Die Schmerzen waren unerträglich. Mein ganzer Arm schmerzte so, als würde er innerlich brennen. Der Schockzustand paralysierte mich. Ich hörte nur noch einen lauten, monotonen Ton, nahm die Schreie meiner Teamkollegen nicht wahr. Es roch nach Schiesspulver, in der Luft qualmte viel Rauch. Ich sah in die panischen Gesichter. Wir lagen am Boden und schauten voller Angst in Richtung der Fenster.»

Der Teambus von Borussia Dortmund nach dem verübten Anschlag am 11. April 2017. Keystone

Bevor der Spanier das Bewusstsein verliert, erinnert es sich daran, wie der Physiotherapeut seine Blutung mit der Trainingsjacke zu stoppen versucht. «Die Ungewissheit werde ich nie vergessen. Ich hatte Panik in Ohnmacht zu fallen und danach nie wieder die Augen zu öffnen. Ich musste ständig an meine Tochter und meine Frau denken. Nie in meinem Leben habe ich mich dermassen verletzlich gefühlt.»

Es sind eindrückliche Schilderungen vom heutigen Innenverteidiger von Betis Sevilla. Dank mentalem Training sei es ihm gelungen, sich von diesem traumatischem Ereignis zu erholen. Direkt neben dem Spanier im Bus sitzt Roman Bürki. Der Schweizer Goalie berichtet später von grossen Schlafproblemen und Albträumen.

Attentäter hinter Gittern

Zehn Tage später wird der Attentäter gefasst. Das perfide Motiv? Geldgier. Der damals 28-Jährige kauft sogenannte Put-Optionsscheine, deren Wert bei sinkendem Aktienverlust überproportional steigt. Mit dem Anschlag will er den Kurssturz der BVB-Aktie erwirken. Am 27. November 2018 wird er wegen 28-fachen Mordversuches für schuldig befunden und zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Die Spieler, die eben noch bange Stunden erleben, um ihr Leben fürchten, müssen tatsächlich einen Tag später wieder auf den Platz. Das Spiel gegen Monaco geht mit 2:3 verloren. Eine Woche später scheidet der BVB mit einer weiteren 1:3-Niederlage aus dem Wettbewerb aus. Angesichts des durchlebten: völlig unwichtig.