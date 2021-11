Super League Reaktion auf anhaltende Misere: Der FC Luzern entlässt Trainer Fabio Celestini Der FC Luzern hat sich per sofort von seinem Chef-Trainer Fabio Celestini getrennt. Sandro Chieffo übernimmt interimistisch.

Der FC Luzern hat auf die anhaltende sportliche Misere reagiert und Chef-Trainer Fabio Celestini per sofort vom Dienst entbunden. Dies teilte der amtierende Cupsieger am Montag mit. Die Zentralschweizer waren nach der 1:3-Niederlage beim FC Lugano auf den letzten Tabellenplatz in der Super League abgerutscht.

Die Gründe gemäss Mitteilung:

«Eine unbefriedigende Punkteausbeute mit nur zehn Punkten aus vierzehn Spielen und ein unwiederbringlich verlorenes Vertrauensverhältnis aufgrund von öffentlichen Äusserungen des bisherigen Cheftrainers.»

Fabio Celestini ist nicht mehr Trainer des FC Luzern. Freshfocus

Der Waadtländer hatte die Geschicke des FCL im Sommer 2020 übernommen und den Club nach 29-jähriger Durststrecke wieder zu einem Cup-Triumph geführt. Die laufende Saison ist allerdings von fortwährendem Misserfolg geprägt, in 14 Ligaspielen gelang den Luzernern erst ein Sieg. Zudem hatte Celestini mit seinen öffentlichen Auftritten Irritationen ausgelöst, träumte er doch offen davon, in einer «Top-Fünf-Liga» zu arbeiten – während er mit Luzern im Morast der Erfolglosigkeit versank.

+++ Update folgt +++