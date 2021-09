Formel 1 «Das war's!» Kimi Räikkönen geht vom Gas und verkündet Karrierenende Die Meldung zum Rücktritt kam am Mittwoch auf Social Media. Den Entscheid dazu fällte der finnische Rennfahrer aber schon im Winter.

Kimi Räikkönen im Dress von Ferrari 2018. Darren Abate / AP

Der frühere Weltmeister Kimi Räikkönen macht mehr als 20 Jahre nach seinem Formel-1-Debüt Schluss. «Das war's. Das ist meine letzte Saison in der Formel 1», schrieb der 41-jährige Finne am Mittwoch bei Instagram: «Die Entscheidung habe ich im letzten Winter getroffen.»

«Iceman» Räikkönen war 2001 mit Sauber in die Königsklasse eingestiegen. Bei 341 Starts gelangen ihm 21 Siege und 103 Podestplätze, 2007 wurde Räikkönen in seinem ersten Jahr bei Ferrari Weltmeister.

Nach einem Ausflug in die Rallye-WM (2010, 2011) kehrte Räikkönen 2012 mit Lotus in die Formel 1 zurück. Es folgten fünf weitere Jahre bei Ferrari (2014-2018), seither fährt der schweigsame Finne für den Hinwiler Rennstall Alfa Romeo. Derzeit ist Räikkönen mit zwei WM-Punkten 17.

«Es war keine leichte Entscheidung», so Räikkönen, «aber nach dieser Saison ist es Zeit für etwas Neues. Auch wenn die Saison noch läuft, möchte ich meiner Familie, all meinen Teams, allen, die an meiner Rennkarriere beteiligt waren, und vor allem allen grossartigen Fans, die mich die ganze Zeit unterstützt haben, danken.»

Zwar werde seine Zeit in der Formel 1 enden, «aber es gibt noch viel mehr im Leben, das ich erleben und geniessen will», teilte der Rennfahrer mit.