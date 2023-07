Formel 1 Red-Bull-Dominanz geht weiter: Verstappen triumphiert auch in Ungarn - Alfa-Romeo-Fahrer durchgereicht Max Verstappen ist nicht aufzuhalten. Auch in Ungarn nimmt der Formel-1-Titelverteidiger dem Rennen früh die Spannung. Für den Hinwiler Rennstall Alfa Romeo setzte es derweil trotz vorzüglicher Ausgangslage eine weitere Enttäuschung ab.

Der Niederländer Max Verstappen fährt in Ungarn den nächsten Sieg ein. Zsolt Czegledi / EPA

Mit seinem siebten Sieg in Serie hat der übermächtige Max Verstappen seinem Red-Bull-Team einen weiteren Formel-1-Rekord beschafft. Der fast spielerische Erfolg des Doppel-Weltmeisters am Sonntag in Ungarn war der zwölfte Sieg seines Rennstalls nacheinander, die Bestmarke von McLaren aus dem Jahr 1988 ist damit übertroffen. Verstappen hatte schon am Start Lewis Hamilton die Führung entrissen und danach nie einen Zweifel an seinem neunten Sieg im elften Saisonlauf gelassen.

Gleich am Start überholte Verstappen den Briten Lewis Hamilton, der ihn am Samstag um drei Tausendstel geschlagen hatte. Danach zog der Niederländer sofort davon und feierte einen überlegenen Sieg. Bei beiden Boxenstopps kehrte Verstappen wieder als Leader auf die Strecke zurück. Gewinnt der Niederländer am nächsten Sonntag auch in Spa und nach der Sommerpause beim Heimspiel in Zandvoort, würde er auch Sebastian Vettels Rekordserie aus der Saison 2013 egalisieren. In der WM-Gesamtwertung baute Verstappen seinen Vorsprung vor Teamgefährte Sergio Pérez auf 110 Punkte aus.

Hamilton kann gute Augnagslage nicht nutzen

Der Brite Lando Norris wurde im erstarkten McLaren wie zuletzt schon in Silverstone erneut Zweiter vor Pérez, der von Startplatz neun Schadensbegrenzung betrieb. Der achtmalige Ungarn-Sieger Hamilton musste sich im Mercedes mit Rang vier begnügen.

Verstappen war in den Tagen zuvor nur schwer in Fahrt gekommen, obwohl sein Team neue Bauteile an sein Auto geschraubt hatte. In der Qualifikation riss überraschend seine Serie von fünf Pole Positions nacheinander. Silberpfeil-Star Hamilton war drei Tausendstelsekunden schneller und fuhr erstmals seit Dezember 2021 auf Startplatz eins.

Bereits am Start musste Hamilton (mitte) Verstappen (links) vorbeiziehen lassen. Denes Erdos / AP

Als erster Rennfahrer der Formel-1-Geschichte hat der Brite nun neun Pole Positions auf einer Rennstrecke erobert. Insgesamt fuhr Hamilton bereits zum 104. Mal bei einem Grand Prix von vorn los. Doch schon vor der ersten Kurve war die Führung weg. Verstappen blieb hart auf seiner Linie und drückte sich an Hamilton vorbei. Auch das McLaren-Duo Oscar Piastri und Norris musste der Rekordweltmeister ziehen lassen. «Sorry dafür, Jungs», funkte Hamilton an die Mercedes-Box.

Ein Debakel setzte es beim Start für das Alfa Romeo-Team ab: Der Chinese Guanyu Zhou startete von Position 5 aus und kehrte auf Platz 16 von der ersten Runde zurück. Ausserdem fuhr er beim Start Daniel Ricciardo ins Heck, woraus noch eine Fünf-Sekunden-Strafe resultierte. Valtteri Bottas verlor beim Start ebenfalls fünf Plätze (von 7 auf 12). Am Ende resultierten wieder keine WM-Punkte für das Alfa-Romeo-Sauber-Team - zum siebten Mal in dieser Saison und zum dritten Mal in Folge.