French Open Final Wenn ein Jungtalent eine Seriensiegerin fordert: Coco Gauff bittet Iga Swiatek zum Tanz Im Final von Roland Garros trifft die junge Coco Gauf auf Iga Swiatek, die Seriensiegerin aus Polen. Das Endspiel in Paris ist ein ungleiches Duell und verspricht dennoch viel Spannung.

Die 18-jährige Coco Gauff blüht in Paris förmlich auf. Kreystone

Es ist ein Final der Gegensätze – der diesjährige Final der Frauen von Roland Garros. Ein Supertalent aus den USA fordert die Seriensiegerin aus Polen. Die erst 18-jährige Coco Gauff nimmt es im Majorfinal der French Open mit der Überfliegerin Iga Swiatek auf.

Gauff ist die jüngste Finalteilnehmerin bei einem Grand-Slam-Turnier seit Maria Scharapowa 2004 in Wimbledon. Auch ist die Nummer 23 der Weltrangliste, die jüngste Spielerin, die den Final an der Seine erreicht hat, seit Kim Clijsters im Jahr 2001. Die US-Amerikanerin stürmte regelrecht ins Endspiel vor. Gauff gab in Paris keinen einzigen Satz ab. «Ich bin ein bisschen geschockt und finde gerade keine Wort für meine Gefühle», sagte Coco Gauff, die sich in ihrem Halbfinal im Eilzugstempo gegen die ungesetzte Italienerin Martin Trevisan 6:3, 6:1 durchsetzte.

Die in Florida aufgewachsene Tennisspielerin agierte nervenstark und bestach mit ihrem kraftvollen Spiel. Gauff hatte erstmals 2019 in Wimbledon für grosse Schlagzeilen gesorgt, als sie mit 15 Jahren die siebenmalige Major-Siegerin Venus Williams ausschaltete. Drei Jahre später setzt sie in Paris zum grossen Coup an – und wirkt dabei fokussiert, aber nicht zu verbissen. «Es ist nur ein Tennismatch», sagte sie und verwies auf «die vielen Dinge, die gerade in der Welt vor sich gehen» und schrieb in ihrer Siegesbotschaft nach dem Match «Frieden» und «beendet die Waffengewalt» auf die Kameralinse. Es ist bereits das sechste Mal in den letzten zehn Jahren, dass bei den French Open eine US-Amerikanerin im Final des Dameneinzels steht.

Fünf Turniersiege und 34 Siege in Serie

Trotz der bestechenden Form der aufstrebenden Gauff gilt ihre Kontrahentin als klare Favoritin. Nicht weniger als 34 Matches in Folge hat Iga Swiatek gewonnen. Darunter reihten sich Turniersiege in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart und zuletzt in Rom. Wie ihre Final-Gegnerin machte auch Swiatek im Halbfinal mit einem 6:2, 6:1-Erfolg in nur 64 Minuten gegen die Russin Darja Kassatkina einen kurzen Prozess. «Es ist ein ziemlich besonderer und emotionaler Moment für mich», sagte Swiatek anschliessend: «Ich liebe es hier zu spielen und bin dankbar dafür, erneut den Final bestreiten zu dürfen.»

Iga Swiatek ist auf den Spuren von Venus Williams. Keystone

Für die 21-jährige Polin ist es der zweite Vorstoss in einen Majorfinal. 2020 setzte sich Swiatek gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin mit 6:4, 6:1 durch. Sie feierte damals den ersten Grand-Slam-Titel für ihr Heimatland. Nun heisst das Duell am Samstag (15.00 Uhr) erneut Polen gegen die USA. Ein gutes Omen für die Dominatorin der Saison, die nach dem Rücktritt von Ashleigh Barty die Nummer eins der Weltrangliste innehat.

Swiatek freut sich auf den grossen Final, gibt sich im Vorfeld jedoch ganz ihrer Natur bescheiden: «Ich versuche, jedes Match gleich anzugehen, egal, welche Bedeutung es hat. Ich fokussiere mich auf meine Aufgaben.» Triumphiert Swiatek in der französischen Hauptstadt, egalisiert sie eine weitere Bestmarke. Einzig Venus Williams kann seit Beginn des 21. Jahrhunderts mit 35 Siegen de suite eine längere Serie vorweisen, welche im Jahr 2000 beim WTA-Turnier in Linz endete. Die Vorzeichen sind günstig, diese Marke zu egalisieren und an der Spitze der Weltrangliste weiter von dannen ziehen.