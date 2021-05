French Open Nach Presse-Boykott: Naomi Osaka zieht sich aus Roland Garros zurück Naomi Osaka sorgte in den vergangenen Tagen für eine Menge Schlagzeilen. Die Japanerin boykottiert an den French Open die Medien. Nun zieht sie sich aus dem Turnier zurück.

Das erste Spiel an den French Open in Paris bestritt Naomi Osaka noch. Nun zieht sie sich zurück und gibt Forfait. Keystone

Naomi Osaka, die Weltnummer zwei des Frauentennis, wird am Mittwoch nicht zu ihrer zweiten Runde in Paris antreten. Das bestätigt die 23-jährige Japanerin auf Twitter: «Das beste für das Turnier, die anderen Spieler und für mein Wohlergehen ist es, dass ich mich aus dem Turnier zurückziehe. So können sich alle wieder auf das Tennis in Paris fokussieren.»

