Fussball Bei Jürgen Klopp und Liverpool lebt der Traum von vier Titeln: «Absolut stolz, unglaublich» Mit einer furiosen Leistung erreicht der FC Liverpool das Finale im ältesten Fussballwettbewerb der Welt. Trainer Jürgen Klopp schwärmt nicht nur über die erste Hälfte in den höchsten Tönen.

Trainer Jürgen Klopp hat nach dem Einzug ins FA-Cup-Finale gut Lachen. Keystone

Jürgen Klopp konnte gar nicht aufhören, zu grinsen. «Es ist unglaublich», schwärmte der Trainer des FC Liverpool nach dem Einzug ins Finale des FA Cups. «Ich bin absolut stolz.» Mit 3:2 bezwangen die Reds im Londoner Wembley-Stadion den grossen Rivalen Manchester City mit Trainer Pep Guardiola im Pokal-Halbfinale und stehen damit im Endspiel gegen den FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel. Für Liverpool könnte es nun eine historische Saison werden: Erstmals in der Club-Geschichte kann die Klopp-Mannschaft das sogenannte Quadrupel mit vier Titeln gewinnen.

«Das Gerede vom Quadrupel kann ich nicht glauben», sagte der 54-Jährige und schüttelte den Kopf: «Der Einzug in dieses Finale macht das Quadruple noch schwieriger.» Den Ligapokal bereits in der Vitrine, in der Premier League einen Punkt hinter den Citizens, im Halbfinale der Königsklasse gegen Villarreal favorisiert - und nun am 14. Mai die Titelchance im FA Cup gegen den FC Chelsea im legendären Wembley-Stadion. Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel setzte sich am Sonntag mit 2:0 (0:0) gegen Crystal Palace durch.

Elf Spiele in 39 Tagen

Rein theoretisch könnten die Reds als erstes englisches Team alle vier Trophäen abräumen, doch dafür müssten sie wohl alle verbleibenden elf Spiele in 39 Tagen erfolgreich gestalten. «Es ist unglaublich intensiv und sehr unwahrscheinlich, dass wir alles gewinnen», betonte Klopp und schaltete dann doch noch in den Kampfmodus:

«Aber das ist mir egal, lass es uns versuchen, lass uns unser Glück versuchen, und dann werden wir sehen, wie wir uns erholen.»

Bislang klappt das mit der Erholung gut, das müde wirkende City wurde von Liverpool zunächst gnadenlos überrollt. «Die erste Halbzeit war eine der besten, die wir je gespielt haben», schwärmte Klopp: «Wir haben alles richtig gemacht, wir haben in den richtigen Momenten getroffen – wir waren herausragend. Ich habe jede Sekunde genossen.» Ibrahima Konate (9.) sowie Sadio Mane (18./45.) sorgten bereits für eine Vorentscheidung.

«In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv, zu schüchtern, um zu gehen und die Angriffe zu unterstützen», analysierte Guardiola: «Aber in der zweiten Halbzeit hatten wir eine bessere Dynamik und erspielten uns die besseren Chancen.» Doch das Aufbäumen kam zu spät, mehr als die Anschlusstreffer von Jack Grealish (47.) und Bernardo Silva (90.+1) sprang nicht mehr heraus.

Träumen von vier Titeln in einer Saison: Die Fans des FC Liverpool. Keystone

«Absolut stolz, unglaublich», sagte Klopp mit breitem Grinsen. «Wir haben die stärkste Mannschaft der Welt geschlagen - und das ist ein ganz besonderer Moment.» Doch auf dem dürfe sich sein Team nicht zu lange ausruhen. Am Dienstag geht es in der Liga gegen das um einen Champions-League-Platz kämpfende Manchester United weiter. «Historisch gesehen ist das kein Freundschaftsspiel», betonte der ehemalige BVB-Coach.

Dann geht es im Drei-Tages-Rhythmus weiter mit dem Stadtderby gegen Everton und dem Königsklassenduell gegen Villarreal. Und Verlieren ist verboten – sonst war es das wohl schon mit dem historischen Quadruple. (sid/dpa)