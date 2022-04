Fussball Champions League Benzema trifft in der Verlängerung und führt Real in den Halbfinal – Villarreal schockt die Bayern Villarreal schafft die Sensation. Die Spanier eliminieren Bayern München im Viertelfinal der Champions League. Chelsea verpasst derweil die grosse Wende, Karim Benzema lässt Real Madrid in der Verlängerung jubeln.

Die Spanier jubeln über den Halbfinaleinzug, den Bayern bleibt nur der Frust. Keystone

Bayern München – Villarreal 1:1 (Hinspiel 0:1)

Aus der Traum vom Finale: Bayern München hat beim Angriff auf Europas Fussball-Thron eine böse Bruchlandung hingelegt und das ersehnte Ziel Halbfinale durch ein 1:1 gegen Villarreal verpasst. Dem klar favorisierten Rekordmeister gelang nach dem schmeichelhaften 0:1 im Viertelfinal-Hinspiel auch in der Allianz Arena nicht die erhoffte Wende. Nun bleibt dem Team von Trainer Julian Nagelsmann, dessen erste Saison erhebliche Kratzer abbekommen hat, «nur» noch die zehnte Meisterschaft in Serie als Trostpflaster.

Torjäger Robert Lewandowski brachte die Bayern nach einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei in der 52. Minute in Führung. Es war das 13. Tor des Torjägers im laufenden Wettbewerb. Doch Joker Samu Chukwueze (88.) zerstörte mit seinem Treffer vier Minuten nach seiner Einwechslung alle Hoffnungen der Gastgeber. Die Münchner scheiterten damit im wichtigsten europäischen Wettbewerb zum 12. Mal im Viertelfinale. Auch in der vergangenen Saison war in der Runde der letzten Acht Endstation (gegen Paris). Europa-League-Sieger Villarreal darf dagegen weiter vom Henkelpott träumen. In Halbfinale wartet nun der FC Liverpool oder Benfica Lissabon.

Einmal mehr führt er die Entscheidung herbei: Karim Benzema trifft in der Verlängerung. Keystone

Real Madrid – Chelsea London 2:3 n.V. (Hinspiel 3:1)

Der FC Chelsea ist bei seiner «fast unmöglichen» Halbfinal-Mission trotz einer 3:0-Führung gescheitert und in der Königsklasse ausgeschieden. Der Titelverteidiger gewann das Viertelfinal-Rückspiel bei Real Madrid zwar 3:2 (3:1, 1:0) nach Verlängerung - das reichte jedoch nicht, um das 1:3 aus dem Hinspiel wettzumachen.

Mason Mount (15.) sowie Antonio Rüdiger (51.) und Timo Werner (75.) liessen die Londoner am Dienstagabend hoffen, doch Rodrygo (80.) und in der Verlängerung Torjäger Karim Benzema (96.) schlugen zurück und sicherten das Weiterkommen des spanischen Rekordmeisters. Die Madrilenen dürfen damit weiter vom ersten Königsklassen-Triumph seit vier Jahren träumen. Im Halbfinale wartet entweder der englische Meister Manchester City oder Stadtrivale Atlético. (sid/swe)