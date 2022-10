Fussball-EM 2024 Nati-Spiel gegen Weissrussland auf der Kippe? Uefa-Präsident will nichts von Ausschluss wissen Die Schweizer Nati durfte sich am Sonntag bei der Quali zur Fussball-EM 2024 über Losglück freuen. Unter den Gegnern ist auch Weissrussland. Der Uefa-Präsident verteidigt die Teilnahme des Landes.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin (links) und Gianluca Zambrotta, der am Sonntag Weissrussland als Schweizer Gruppengegner ausloste. Keystone

Seit vergangenem Sonntag kennt die Schweizer Fussball-Nati ihre Gegner bei der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Auch unter den Kontrahenten befindet sich Weissrussland. Die auf Platz 97 im Fifa-Ranking klassierte Nation wurde vom ehemaligen italienischen Nationalspieler und Weltmeister von 2006, Gianluca Zambrotta, aus Topf fünf gelost.

Auf sportlicher Ebene dürften die Osteuropäer Nati-Coach Murat Yakin keine schlaflosen Nächte bereiten. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob die Partie am 25. März des kommenden Jahres aufgrund der geopolitischen Lage tatsächlich stattfinden kann.

Lukaschenko kündigt Militäreinheit mit Russland an

Einen Tag nach der Auslosung kündigte der weissrussische Machthaber Alexander Lukaschenko die Bildung einer gemeinsamen regionalen Militäreinheit der Streitkräfte seines Landes mit der russischen Armee an. Der 68-Jährige begründete dieses Unterfangen mit den wachsenden Spannungen an der ukrainischen Grenze. Zwar wiederholte Lukaschenko in der Vergangenheit immer wieder, sich nicht in den Krieg hineinziehen zu lassen. Das Land hat jedoch seine Militärstützpunkte für russische Angriffe auf die Ukraine bereitgestellt.

Der weissrussische Machthaber Alexander Lukaschenko (links) zusammen mit Wladimir Putin. Keystone

Uefa-Präsident verteidigt Entscheid

Der europäische Fussballverband (Uefa) muss sich mit der Frage beschäftigen, ob Weissrussland eine Kriegsnation ist. Bis auf Russland, das wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine bei der Auslosung fehlte, waren alle Nationen in den Lostöpfen zu finden.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin sieht augenblicklich jedoch keinen Handlungsbedarf bezüglich eines weissrussischen Ausschlusses: «Es ist ein bisschen populistisch zu fordern: ‹Schmeisst alle raus!› Aktuell sehen wir keinen Grund, das zu tun», so der 54-jährige Slowene in einem Interview mit der «Sport Bild».

«Wenn sich die Dinge ändern, werden wir sicherlich reagieren. Die Politik sollte unsere Entscheidungshoheit respektieren. Wir predigen Politikern und Regierungen auch nicht, was sie tun sollen», so Ceferin weiter.

Weissrussland ist gegenwärtig zwar in der Lage, an Uefa-Wettbewerben teilzunehmen, darf die Heimspiele dabei nicht im eigenen Land und ohne Zuschauer austragen. Ebenfalls in der Gruppe I neben der Schweiz und Weissrussland sind Israel, Rumänien, Andorra und Kosovo.