Fussball-EM Dank Popp-Doppelpack: Deutschland folgt England in den EM-Final Zwei Treffer durch Alexandra Popp entscheiden den umkämpften Halbfinal gegen Frankreich zugunsten Deutschlands, das am Sonntag um seinen neunten EM-Titel spielt. Dort warten die Gastgeberinnen.

Alexandra Popp avancierte in Milton Keynes zur Heldin. Keystone

Alexandra Popp sei Dank: Rekord-Europameister Deutschland ist seinem neunten Titel einen beträchtlichen Schritt nähergekommen. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte sich im EM-Halbfinal in Milton Keynes gegen Frankreich dank zweier Treffer seiner Kapitänin mit 2:1 durch. Das DFB-Team trifft im Endspiel am Sonntag in Wembley auf die Gastgeberinnen aus England.

Es hatte sich zu Beginn eine zerfahrene Partie entwickelt, in der beide Teams nur wenig Raum zur Entfaltung gestatteten. Passenderweise entsprang die gefährlichste Szene einer Standardsituation. Alexandra Popp vermochte die französische Torhüterin Pauline Peyraud-Magnin mit ihrem Freistossversuch nach knapp 22 Minuten allerdings nicht zu überwinden. Deutschland verbuchte eine augenfällige Feldüberlegenheit, ohne aber die dicht gestaffelten Defensivreihen der Französinnen in Verlegenheit zu bringen.

Jedenfalls bis zur 40. Minute: Dann schlug Svenja Huth eine präzise Hereingabe, Popp entwischte ihren Gegenspielerinnen und netzte per Direktabnahme zur deutschen Führung ein. Die Freude währte nicht lange; ein Schuss von Melvine Malard prallte vom Pfosten an den Rücken von Goalie Merle Frohms – und von dort aus zum schmeichelhaften Ausgleich, dem ersten Gegentor Deutschlands im Turnier, ins Netz (44.).

Frankreich drückt – dann trifft Popp erneut

Die zweite Halbzeit kam ähnlich umkämpft daher wie der erste Durchgang. Auffällig war indes, dass nun auch Frankreich vermehrt die offensive Initiative ergriff und sich zeitweilig ein erkennbares Oberwasser erarbeitete. Selma Bacha (63.), Wendie Renard (64.) und Kadidiatou Diani (67.) vergaben innert kurzer Zeit drei vorzügliche Chancen zur Führung.

Die Partie war über weite Strecken höchst umkämpft. Keystone

Das deutsche Team, das von Glück reden durfte, dass der eigene Durchhänger unbestraft geblieben war, arbeitete sich rund 20 Minuten vor Ende zurück in die Partie. Um dann – in Person von Alexandra Popp – eiskalt zuzuschlagen: Die robuste Stürmerin stieg am höchsten und traf per Kopf zum 2:1 aus deutscher Sicht. Die 31-Jährige avancierte mit ihrem zweiten Treffer an diesem Abend, ihrem gesamthaft bereits sechsten Turniertor, zur Heldin. Für die Flanke hatte sich erneut Svenja Huth verantwortlich gezeichnet.

Frankreich musste nun abermals reagieren. Die Equipe von Corinne Diacre erhöhte das Risiko, der ersehnte Ausgleich blieb jedoch aus.