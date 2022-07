Fussball-EM Die Schweiz verliert gegen die Niederlande und verpasst den EM-Viertelfinal Das Team von Nils Nielsen unterliegt den niederländischen Titelverteidigerinnen trotz ansprechender Leistung mit 1:4. Erneut muss die Nati nach der Vorrunde die Segel streichen.

Die Schweiz, um Ramona Bachmann (vorne), muss in England die Segel streichen. Keystone

Die Schweiz hat an der EM in England den Vorstoss in die K.o.-Runde trotz einer tadellosen Leistung verpasst. Das stark aufspielende Team von Trainer Nils Nielsen schnupperte gegen die Niederlande mehrfach am benötigten Sieg – musste am Ende aber eine ärgerliche wie deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen. Die Titelverteidigerinnen ziehen damit hinter Schweden als Gruppenzweite in den Viertelfinal ein. Die Schweiz scheidet wie vor fünf Jahren nach der Vorrunde aus.

Dabei legten die Schweizerinnen gerade zu Beginn der animierten Partie einen beherzten Auftritt an den Tag. Ab Mitte der ersten Hälfte gewannen die Niederlande ein merkliches spielerisches Übergewicht, die ersten Druckphasen der Titelverteidigerinnen überstand die Nati jedoch.

Eigentor und prompte Antwort

Die zweite Halbzeit begann denkbar ärgerlich für das Schweizer Team: Ana-Maria Crnogorcevic versuchte vergeblich, den Ball auf der eigenen Torlinie zu klären und beförderte ihn stattdessen per Kopf wuchtig ins eigene Netz (49. Minute). Ein ärgerliches Missgeschick – das die Nati allerdings nicht aus der Bahn warf, im Gegenteil. Wie schon im vorigen Gruppenspiel gegen Schweden gelang die prompte Antwort, Géraldine Reuterer netzte zum Ausgleich ein (53.).

Géraldine Reuterer (rechts) brachte die Hoffnung zeitweise zurück. Keystone

Das dringend benötigte zweite Tor wollte der willensstarken Elf von Nils Nielsen trotz bester Chancen aber schlicht nicht gelingen. Die Treffer fiel hingegen auf der anderen Seite. Rommée Leuchter traf in der 84. Minute; Nati-Torhüterin Gaëlle Thalmann, die ansonsten eine mirakulöse Leistung zeigte, gab dabei keine allzu glückliche Figur ab. Victoria Pelova (89.) und erneut Leuchter (90.+5) schraubten das Resultat in die Höhe.

Bitter: Ein Sieg hätte der Schweiz das Weiterkommen verschafft. Schweden leistete der Nati im Parallelspiel die für den Viertelfinal-Einzug nötige Schützenhilfe. Die Skandinavierinnen bezwangen Portugal deutlich mit 5:0.