Fussball Fussball trotz Krieg: Die Ukraine plant den Saisonstart im August Obwohl kein Ende der russischen Angriffe absehbar ist, plant der ukrainische Fussball den Start der neuen Saison. An einem symbolträchtigen Datum.

Findet im Olympiastadion in Kiew bald wieder Fussball statt? Imago

Seit viereinhalb Monaten führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein zeitnahes Ende der Offensive scheint nicht absehbar. Die angespannte Lage hält die Ukraine jedoch nicht davon ab, den Blick wieder nach vorne richten – und auf scheinbare Nebensächlichkeiten. Das gebeutelte Land plant in Bälde den Saisonstart der Premjer Liha, seiner höchsten Fussball-Liga.

Es sei sehr wichtig, «den tollen Fussball» wie andere Landesmeisterschaften in der Ukraine wiederaufzunehmen, schrieb der ukrainische Sportminister Vadim Guzait am Montag auf seiner Facebook-Seite. «Wir kämpfen und gewinnen weiter. Wir beweisen ständig, dass die Ukrainer ein Volk von Gewinnern sind.» Dem Saisonstart soll demnach zudem eine hohe Symbolkraft innewohnen, ist er doch für den 23. August vorgesehen – und damit für den ukrainischen «Tag der Nationalflagge». Nur einen Tag später, am 24. August, folgt der Nationalfeiertag, an dem die Unabhängigkeit von der Sowjetunion begangen wird.

Meisterschaftsbetrieb unter Kriegsrecht

Die Ausnahmesituation, mit dem das Land seit Februar zu kämpfen hat, schlägt sich allerdings auch auf den Spielbetrieb nieder. Die Partien sollen unter den Rahmenbedingungen des Kriegsrechts ausgetragen werden. «Bei Luftangriffen werden die Spiele unterbrochen, damit sich alle Beteiligten in Sicherheit bringen können», erklärte Guzait. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen den Begegnungen fernbleiben.

Die ohnehin ambitiösen Pläne, in die nach Angaben von Guzait etwa auch das Verteidigungs-, Innen- und Wirtschaftsministerium sowie die Nationalpolizei involviert waren, erscheinen beim Blick auf das Ausmass der Zerstörung vieler Spiel- und Trainingsstätten umso verwegener. Dass einige Teams auf unversehrte Stadien ausweichen müssen, scheint mithin unausweichlich.

Die vergangene Saison der Premjer Liha war infolge der russischen Invasion zunächst unter-, dann im April abgebrochen worden. Einen Meistertitel vergab der Verband nicht.