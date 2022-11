Fussball Hammerlos für Bayern und eine Neuauflage des letzten Finals: Das sind die heissesten Partien der Champions League Achtelfinals Die Würfel sind gefallen. Im Achtelfinal kommt es zu zwei ganz grossen Kracher-Duellen: Die Neuauflage des letzten Finals mit Liverpool gegen Real Madrid. Und Bayern München muss sich gegen das Starensemble aus Paris sehr warm anziehen.

Jetzt ist klar gegen wen Benzema, Haaland oder Mbappe im Achtelfinale der Champions League spielen werden. Bilder: Keystone

Ausgerechnet der Final-Knüller vom 28. Mai kommt im Februar zur Neuauflage wenn es wieder heisst Liverpool gegen Real Madrid. Die Frage ist, ob die «Reds» die «Königlichen» auf dem Weg zu ihrem 15. Titel bremsen können. Erst am 28. Mai sicherte sich Real Madrid durch ein Tor von Vinicius Jr den Titel.

Das sind die Begegnungen: Leipzig - Man City

Brügge - Benfica

Liverpool - Real Madrid

Milan - Tottenham

Eintracht Frankfurt - Napoli

Borussia Dortmund - Chelsea

Inter Mailand - Porto

PSG - Bayern München

Es war nur noch eine Mannschaft im Topf, als PSG gezogen wurde: Bayern München. Welch hochkarätiges Spiel. Der deutsche Fussball-Rekordmeister Bayern München bekommt es also im Champions-League-Achtelfinale mit Paris St. Germain zu tun. Zudem spielt RB Leipzig gegen den Top-Favoriten Manchester City, während Borussia Dortmund auf den FC Chelsea trifft. Eintracht Frankfurt bekam SSC Neapel, den formstarken Tabellenführer der Serie A, zugelost.

Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 14./15. sowie am 21./22. Februar 2023 statt, die Rückspiele am 7./8. sowie am 14./15. März 2023.

