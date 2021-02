Fussball im Ausland 1:5 in Stuttgart: Rebellierende Schalker verlieren schon wieder – Manchester City baut Siegesserie aus – Barça schlägt Sevilla Christian Gross' Schalker kassieren in Stuttgart die nächste hohe Niederlage, im Vorfeld forderten die Spieler die Ablösung des Schweizer Trainers. Derweil dreht Manchester City an der Spitze der Premier League weiter einsam seine Kreise. Der FC Barcelona zieht vorübergehend an Rivale Real vorbei.

Christian Gross hat es gerade nicht leicht: In Stuttgart verlieren die Schalker mit 1:5, zudem stellen sich seine Spieler gegen ihn. Freshfocus

(sid/frh) Die Möchtegern-Rebellen von Schalke 04 stürzen mit wehenden Fahnen dem Bundesliga-Abstieg entgegen. Nach dem angeblichen Spieler-Aufstand gegen Trainer Christian Gross unterlag das abgeschlagene Bundesliga-Schlusslicht auch beim Aufsteiger VfB Stuttgart und gab beim 1:5 (1:3) erneut ein trauriges Bild ab. Ein Weiter so mit Gross, dem vierten Schalke-Coach in dieser Horrorsaison, scheint schwer vorstellbar.

Doppelpacker Wataru Endo (10./26.), Sturmtank Sasa Kalajdzic (34.) mit seinem elften Saisontor sowie die eingewechselten Philipp Klement (88.) und Daniel Didavi (90.+2) sicherten dem VfB den erst zweiten Heimsieg dieser Spielzeit. Schalkes Kapitän Sead Kolasinac, der den Putsch gegen Gross laut Bild-Zeitung mit Shkodran Mustafi und Klaas-Jan Huntelaar angeführt haben soll, konnte nur zwischenzeitlich verkürzen (40.).

Der eingewechselte Nabil Bentaleb vergab die Chance zum 2:3, als er mit einem Foulelfmeter am Schweizer VfB-Torwart Gregor Kobel scheiterte (72.). Gross verfolgte das Grauen meist wie zu einer Statue erstarrt in der linken Ecke seiner Coaching-Zone stehend, die Hände tief in die Hosentaschen vergraben.

Am Vorabend des Spiels hatten Meldungen über eine angebliche Spielerrevolte gegen den Schweizer die Runde gemacht. Berichten mehrerer Medien zufolge, sollen Schalker Führungsspieler vergangene Woche bei Sportvorstand Jochen Schneider und Teammanager Sascha Riether die Ablösung von Gross gefordert haben.

In Jubelpose sah man die Bayern am Samstag öfters: Gegen den 1. FC Köln setzte es einen klaren 5:1-Erfolg. EPA

Bayern München hat sein kleines Liga-Tief überwunden. Der deutsche Fussball-Rekordmeister gewann gegen den 1. FC Köln mit 5:1 (2:0). Das Team von Hansi Flick, das zuletzt aus zwei Spielen nur einen Punkt geholt hatte, fand trotz einiger Wackler wieder in die Spur. Eric Maxim Choupo-Moting brachte die Bayern in Führung (18.). Torjäger Robert Lewandowski erhöhte auf 2:0 (33.). Als Köln nach dem 1:2 durch Ellyes Skhiri (48.) Aufwind bekam, schlug erneut Lewandowski eiskalt zu (64.). Den Schlusspunkt setzte Serge Gnabry (82./86.). Für Köln wird es nach der dritten Niederlage in Folge im Abstiegskampf immer brenzliger.

Dortmund setzte sich zu Hause gegen Arminia Bielefeld souverän mit 3:0 (0:0) durch. Mo Dahoud (48.), Jadon Sancho per Elfmeter (58.) und der Brasilianer Reinier mit seinem ersten Bundesliga-Tor (81.) machten den letztlich klaren Erfolg gegen den Abstiegskandidat klar.

Ein Eigentor von Lukas Klünter und ein Treffer von Maxence Lacroix haben für Hertha BSC die Situation im Bundesliga-Abstiegskampf weiter verschärft. Der Treffer von Mittelfeldspieler Klünter in der 38. Minute ins eigene Netz stellte die Weichen für eine unglückliche 0:2 (0:1)-Niederlage der Berliner beim VfL Wolfsburg. Lacroix (89.) besiegelte die Hertha-Pleite in Niedersachsen. Bei den Wolfsburgern stand der Schweizer Nationalspieler Renato Steffen während der gesamten Spielzeit auf dem Feld. Kevin Mbabu wurde in der 77. Minute ausgewechselt.

Innvenverteidiger John Stones (verdeckt) wird von seinen Teamkollegen nach seinem spielentscheidenden Treffer zum 2:1 geherzt. AP

(sid) Manchester City hat seine beeindruckende Siegesserie fortgesetzt und die Tabellenführung in der Premier League weiter gefestigt. Das Team von Startrainer Pep Guardiola setzte sich im Spitzenspiel gegen den Vierten West Ham United mit 2:1 (1:1) durch und baute mit dem 20. Pflichtspielerfolg nacheinander den Vorsprung vorerst auf 13 Punkte aus.

Ruben Dias (30.) und John Stones (68.) erzielten die Tore für die Skyblues, die Guardiola nach dem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach auf sieben Positionen umgestellt hatte. So gab Stürmer Sergio Agüero nach fast zweimonatiger Zwangspause wegen einer Corona-Infektion sein Comeback. Den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte Michail Antonio (43.).

Lionel Messi sorgte mit seinem Treffer zum 2:0 für den Schlusspunkt. Ivan Rakitik (links) und Suso hatten mit Sevilla das Nachsehen. AP

(sid/frh) Der FC Barcelona hat sich in der spanischen Fußball-Meisterschaft vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Die Katalanen entschieden das Verfolgerduell beim FC Sevilla mit 2:0 (1:0) für sich und setzten ihre Aufholjagd in der Primera Division fort.

Ousmane Dembele traf für Barca (29.) zum Führungstor, für den Schlusspunkt sorgte Superstar Lionel Messi (86.). Für Sevilla ging eine Serie von sechs La-Liga-Siegen in Folge zu Ende, Messi und Co. sind hingegen in der Meisterschaft schon 15 Partien ohne Niederlage.

Mit 53 Punkten schob sich Barcelona am ewigen Rivalen Real Madrid (52) vorbei. Die Königlichen spielen erst am Montag gegen Real Sociedad aus San Sebastian. Tabellenführer Atletico Madrid, der 55 Zähler aufweist, tritt am Sonntagabend beim FC Villarreal an.

