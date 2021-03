Fussball im Ausland Bayern gewinnt dank überragendem Lewandowski in Unterzahl – Frankfurts Torspektakel gegen Union – Dortmund verhindert Blamage in Köln spät – Real bleibt dank Benzema an Atletico dran Tabellenführer Bayern München gewinnt gegen Stuttgart trotz früher Roter Karte 4:0. Urs Fischers Union Berlin wird derweil in Frankfurt 2:5 abgefertigt. Erling Haaland rettet Dortmund bei Abstiegskandidat Köln mit einem Treffer in der Nachspielzeit einen Punkt. Wolfsburg bleibt auf Champions-League-Kurs. In Spanien schlägt Real Madrid Celta Vigo 3:1. Mann des Spiels ist Karim Benzema.

Robert Lewandowski (Zweiter von links) wird von den Teamkollegen zu seinen drei Toren beglückwünscht. Keystone

(dpa/sim) In Unterzahl hat Tabellenführer Bayern München angeführt von seinem Torjäger-Phänomen Robert Lewandowski bei der erfolgreichen Einstimmung auf den Bundesliga-Gipfel in Leipzig den Offensiv-Turbo gezündet. Nach dem mächtigen 4:0 (4:0) am Samstag gegen einen defensiv überforderten VfB Stuttgart geht der Serienmeister mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger und Titelrivale Leipzig ins direkte Duell nach der Länderspielpause.

Nach der frühen Roten Karte für Abwehrspieler Alphonso Davies (12. Minute) drehten die Münchner beim 40. Sieg im 50. Bundesligaspiel von Trainer Hansi Flick auf und schlugen durch Lewandowski (17./23./39.) und Serge Gnabry (22.) gnadenlos zu.

Lewandowski erhöhte mit dem Dreierpack seine Saisonausbeute auf 35 Treffer. Damit übertraf der 32-jährige Pole seine bisherige Bestmarke von 34 Toren aus der vergangenen Spielzeit. Der 40-Tore-Rekord von Gerd Müller aus dem Jahr 1972 ist für Lewandowski ganz nah.

Der bislang so starke Aufsteiger aus Stuttgart mit Gregor Kobel im Tor zahlte in der Allianz Arena Lehrgeld. Die Gäste bestimmten die ersten Minuten. Und nach einem heftigen Tritt von Davies auf den Fuss von Wataru Endo zückte Schiedsrichter Daniel Schlager nach Hinweis des Video-Assistenten und eigener Betrachtung der Szene Rot.

Kurz danach vergab Sasa Kalajdzic in Überzahl eine grosse Kopfballchance für die Schwaben. Der Platzverweis wirkte aber eher wie ein Weckruf für die Bayern.

Eintracht Frankfurt (hier der letzte Torschütze Timothy Chandler) gewinnt gegen Union Berlin spektakulär. Uwe Anspach / AP

Eintracht Frankfurt hält derweil nach einem spektakulären 5:2 (4:2)-Sieg gegen Union Berlin weiter Kurs auf die Champions League. Torjäger André Silva (2. und 41. Minute), Berlins Robert Andrich (35.) mit einem Eigentor, Filip Kostic (39.) und Timothy Chandler (90.+2) trafen für die Hessen, die mit 47 Punkten den vierten Tabellenplatz behaupteten. Max Kruse (7./45.+3) gelang sein erster Doppelpack für die Berliner, die mit 38 Zählern auf Rang sieben verharren.

In den ersten 45 Minuten boten beide Teams ein seltenes Offensiv-Spektakel. Sechs Tore in einer Halbzeit hatte es in der Bundesliga-Geschichte zuvor erst fünfmal gegeben – zuletzt im Mai 2019 beim 6:1-Sieg von Bayer Leverkusen gegen die Eintracht.

Von Beginn an war Feuer in der Partie. Schon in der ersten Minute hatte Union die Chance zur Führung. Robin Knoche kam nach einem Eckball frei zum Schuss, doch Eintracht-Torwart Kevin Trapp und der Zürcher Mittelfeldspieler Djibril Sow retteten mit vereinten Kräften kurz vor der Linie. Fast im Gegenzug schlug es dann erstmals im Berliner Tor ein. Kostic tankte sich auf der linken Seite durch, seine flache Hereingabe verwandelte Silva aus Nahdistanz.

Union hatte aber sofort eine Antwort parat. Julian Ryerson setzte sich im Strafraum rustikal gegen Hasebe durch und bediente Kruse, der mit einem platzierten Flachschuss traf. Die Frankfurter reklamierten ein Foul, doch nach Videobeweis gab Schiedsrichter Markus Schmidt den Treffer.

Die Gäste ruhten sich auf dem Ausgleich aber nicht aus, sondern spielten weiter mutig nach vorne. Joel Pohjanpalo (20.) verlängerte einen Kopfball von Marvin Friedrich gefährlich. Doch wieder stand Sow auf der eigenen Torlinie goldrichtig und klärte. Kurz darauf war Trapp bei einem Pohjanpalo-Kopfball auf dem Posten.

Zehn Minuten vor der Pause traf dann Andrich aus fast 25 Metern – zum Entsetzen seiner Mitspieler aber ins eigene Tor. Mit dem kuriosen Treffer brachte der Union-Mittelfeldspieler das Team von Urs Fischer aus dem Erfolgsrhythmus und empfahl sich unfreiwillig für das Eigentor des Jahres. Frankfurt nutzte die kurze Schwächephase der Berliner eiskalt und legte durch Kostic und erneut Silva nach. Für den Portugiesen war es bereits das 21. Saisontor.

In der Defensive blieb Frankfurt jedoch anfällig. Vor allem das Fehlen von Abwehrchef Martin Hinteregger, der nach einer Oberschenkelverletzung nicht rechtzeitig fit wurde, machte sich bemerkbar.

Nach dem Wechsel nahmen die Hausherren ein wenig das Tempo aus dem Spiel, und auch Union agierte nicht mehr so druckvoll. Timothy Chandler setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt für die Frankfurter.

Einmal mehr rettet Erling Haaland den BVB. Sein Ausgleich in den Schlussminuten sichert Dortmund einen Punkt. Keystone

In Köln sorgte wieder einmal Erling Haaland für die Führung Borussia Dortmunds (3.), die den abstiegsbedrohten FC zunächst unter Druck setzte. Ein von Jude Bellingham verursachter Handelfmeter brachte die Kölner aber zurück ins Spiel, Ondrej Duda (35.) verwandelte. Ismail Jakobs (65.) erzielte in der zweiten Halbzeit die Führung der Gastgeber. Haaland traf im Anschluss erst den Pfosten (80.) und dann in der Nachspielzeit zum 2:2. Der Rückstand des BVB, bei dem Manuel Akanji kurz vor Schluss eingewechselt wurde, auf einen Champions-League-Platz beträgt nach dem Sieg Frankfurts nun bereits vier Punkte.

Kevin Mbabu (links) und Admir Mehmedi standen bei Wolfsburg beide in der Startaufstellung. Keystone

Wolfsburg hat seine Königsklassen-Ambitionen erneut untermauert und Platz drei in der gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner bezwang Werder Bremen verdient mit 2:1 (2:1). Für die Wolfsburger war es der achte Liga-Sieg in den vergangenen zehn Spielen. Werders Joshua Sargent per Eigentor in der 9. Minute und Torjäger Wout Weghorst (42.) erzielten im Weser-Stadion die Treffer für Wolfsburg, bei denen Kevin Mbabu hinten rechts durchspielte und Admir Mehmedi kurz vor Schluss ausgewechselt wurde. Das Tor von Kevin Möhwald (45.) war für Bremen zu wenig. Werder liegt mit 30 Punkten weiter im Mittelfeld. Der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz kann am Sonntag auf sechs Punkte schrumpfen.

Die Tabelle

Die Torschützen unter sich: Karim Benzema und Marco Asensio schossen die Tore für Real. Keystone

(dpa) Torgarant Karim Benzema hält Titelverteidiger Real Madrid im Dreikampf um die spanische Meisterschaft im Rennen. Der 33 Jahre alte Franzose war am Samstag der Matchwinner beim 3:1 (2:1)-Auswärtssieg gegen Celta Vigo. Jeweils nach Vorlage von Toni Kroos brachte Benzema die Gäste in der 20. Minute in Führung und erzielte auch das 2:0 (30.). Noch vor der Pause gelang Santi Mina der Anschluss für Vigo (40.); in der Nachspielzeit machte Marco Asensio (90.+4) alles klar – die Vorlage kam von Benzema.

Mit nunmehr 60 Punkten zog Real in der La-Liga-Tabelle zumindest für einen Tag an Barcelona (59) vorbei. Die Katalanen beenden den 28. Spieltag am Sonntagabend (21.00 Uhr) und können mit einem Sieg beim Tabellenfünften Real Sociedad San Sebastian wieder Platz zwei übernehmen.

(sim) Nizza hat einen wichtigen Sieg im Kampf um einen Europacup-Platz gefeiert. Im Duell der Südfranzosen gewannen die Niçois mit Jordan Lotomba 3:0 gegen Marseille und verkürzen damit den Abstand auf Platz 5 auf sechs Punkte. Die Tore für Nizza schossen Kephren Thuram (34.), Amine Gouiri (74.) und Alexis Claude Maurice in der Nachspielzeit. Dan Ndoye verfolgte das Geschehen von der Bank aus.

