Fussball im Ausland Chelsea verliert erstmals unter Tuchel – Milan patzt im Titelrennen Nach zehn Spielen ohne Niederlage in Folge geht der FC Chelsea unter Neu-Coach Thomas Tuchel gegen West Brom erstmals als Verlierer vom Platz. Derweil werden in Italien die Meisterschaftschancen der AC Milan nach dem 1:1 gegen Sampdoria kleiner.

Matheus Pereira (hinten rechts) drehte die Partie unmittelbar vor der Pause mit zwei Treffern zugunsten West Broms. Mike Hewitt / Pool / EPA

(sid) Ausgerechnet gegen den Abstiegskandidaten West Bromwich Albion hat Thomas Tuchel seine erste Niederlage als Teammanager des FC Chelsea einstecken müssen. In seinem 15. Pflichtspiel mit den Blues kassierte der ehemalige Bundesliga-Trainer eine peinliche 2:5 (1:2)-Heimpleite gegen den Tabellenvorletzten und erlitt einen herben Rückschlag im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation.

Die Londoner gingen durch Christian Pulisic in Führung (27.). Nach der Gelb-Roten Karte für Thiago Silva wegen wiederholten Foulspiels (29.) kippte das Spiel: Matheus Pereira stellte mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause (45.+2/45.+4) auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Callum Robinson (63.) und Mbaye Diagne (68.) auf 4:1 für den krassen Außenseiter.

Mason Mount gelang auf Zuspiel von Werner nur noch der zweite Chelsea-Treffer (71.). In der Nachspielzeit traf Robinson noch einmal für die Gäste (90.+1).

Zlatan Ibrahimovic und seine Rossoneri hadern mit den verpassten Chancen gegen Sampdoria. Antonio Calanni / AP

(dpa) Der AC Mailand hat im Titelrennen um die italienische Fussball-Meisterschaft erneut einen Rückschlag erlitten und wichtige Punkte liegengelassen. Die Mannschaft um Stürmer-Star Zlatan Ibrahimovic spielte am Samstag gegen den Tabellenzehnten Sampdoria Genua nur 1:1 (0:0).

Fabio Quagliarella brachte die Gäste aus Genua nach der Pause in Führung (57.), wenig später sah Adrien Silva allerdings die Gelb-Rote Karte (59.). Erst in der 87. Minute traf der norwegische Stürmer Jens Petter Hauge zum Ausgleich für Milan und sicherte damit zumindest einen Punkt im Titelrennen. Franck Kessié verpasste in der Nachspielzeit mit einem Pfostentreffer den Sieg für den Tabellen-Zweiten.

(dpa) Die AS Monaco bleibt vor dem Liga-Gipfel zwischen Paris Saint-Germain und dem OSC Lille an den Spitzenteams dran und erhält ihre Chancen im Titelrennen um die französische Fussball-Meisterschaft aufrecht. Das Team von Coach Niko Kovac gewann am Samstag daheim souverän mit 4:0 (0:0) gegen den FC Metz.

Cesc Fabregas brachte die Hausherren aus Monaco nach der Pause per Elfmeter in Führung (50.), nur zwei Minuten wenig später legte Ex-Bundesliga-Profi Kevin Volland zum 2:0 nach (52.). Nach vielen Wechseln auf beiden Seiten erhöhte Wissam Ben Yedder auf 3:0 (77.). Nach einer Gelb-Roten Karte für John Boye (87.) versenkte Ben Yedder den anschliessenden Elfmeter zum Endstand (89.).

Mit dem Sieg steht die AS Monaco vorerst auf Platz drei und ist bis auf einen Punkt an Tabellenführer Paris Saint-Germain und Lille herangerückt. Die beiden punktgleichen Teams spielen am Samstagabend (17.00) im Spitzenspiel gegeneinander.

