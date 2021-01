Fussball im Ausland Dortmund und Bayern feiern Siege, Milan setzt sich weiter ab – Real Madrid mit Heimniederlage Borussia Dortmund und Bayern München holen drei Punkte. Schalke und Christian Gross spielen in Bremen Remis. In Italien zementiert die AC Milan die Tabellenspitze. Und Real Madrid taucht Zuhause gegen Levante.

(swe) Borussia Dortmund musste im Heimspiel gegen Augsburg auf Stammgoalie Roman Bürki verzichten. Der 30-Jährige kämpft gegen eine Schulterverletzung. Für Bürki stand Marwin Hitz (33) im Tor. Hitz vertrat seinen Kollegen erfolgreich. Zwar geriet der BVB früh in Rückstand, doch Thomas Delaney und Jadon Sancho drehten die Partie. Dortmund schlägt Augsburg am Ende 3:1 und ist damit zurück auf der Siegesstrasse.

Die Dortmunder feiern drei wichtige Punkte. AP

Schalke und Gross punkten

Bayern München bekundete gegen Hoffenheim keine Mühe. Die Münchner setzten sich 4:1 durch und führen die Tabelle weiterhin souverän an. Thomas Müller und Robert Lewandowski reihten sich unter die Torschützen. Schalke 04 holte gegen Bremen einen Punkt. Die Mannschaft von Christian Gross ging auswärts in Bremen in Führung, kassierte aber eine Viertelstunde vor Ende noch den Ausgleich. Fischers Union und Borussia Mönchengladbach trennten sich 1:1-Unentschieden. Im Topspiel am Abend empfängt Leipzig Bayer Leverkusen.

Die Tabelle

(swe) Manchester City tat sich im Spiel gegen Sheffield schwer mit dem Toreschiessen. Gabriel Jesus war einziger Torschütze beim 1:0-Sieg. Im Schlagerspiel am Samstag (18:30) treffen Arsenal und Manchester United aufeinander.

Gabriel Jesus mit dem alles entscheidenden Tor zum 1:0-Sieg. AP

Die Tabelle:

(swe) Die AC Milan enteilt der Konkurrenz weiterhin. Auswärts gegen Bologna setzten sich die Mailänder 2:1 durch. Juventus Turin (gegen Sampdoria) und Inter Mailand (gegen Benevento) bietet sich heute Abend die Gelegenheit nachzuziehen.

Schoss zwar kein Tor, feiern konnte er trotzdem: Zlatan Ibrahimovic gewinnt mit Milan in Bologna. EPA

Die Tabelle:

(swe) Kein erfolgreicher Nachmittag für Real Madrid. Die Königlichen verlieren Zuhause gegen Levante 1:2. Bereits nach neun Minuten agierten die Gastgeber in Unterzahl. Eder Militao kassierte die rote Karte. Dennoch konnte Marco Asensio nach 13 Minuten Real Madrid in Führung schiessen. Doch Levante konnte die Überzahl während mehr als 80 Minuten zu ihren Gunsten nutzen und drehten schliesslich die Partie noch. Stadtrivale Atlético Madrid wird es freuen. Nun ist der Vorsprung an der Spitze bereits beträchtlich.

Toni Kroos und Real Madrid schauen in die Röhre: Heimniederlage gegen Levante. AP

Die Tabelle:

Die Tabelle: