Fussball im Ausland Man City gewinnt und kann bereits am Sonntag den Meistertitel feiern – RB Leipzig steht dank Tor in der 121. Minute im Finale Manchester City schlägt Crystal Palace mit 2:0 und steht kurz vor dem Meistertitel. Bereits am Sonntag und einer Niederlage von Man United ist dies in trockenen Tüchern. Im DFB-Pokal-Halbfinale setzt sich Leipzig bei Werder Bremen in extremis durch und steht im Finale.

(swe) Die Bundesliga ruht dieses Wochenende. Im DFB-Pokal trifft am Samstagabend im Halbfinale Borussia Dortmund auf Holstein Kiel. Bereits am Freitag gewann RB Leipzig in Bremen.

(sid) RB Leipzig steht zum zweiten Mal im DFB-Pokalfinale. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Julian Nagelsmann setzte sich im spannenden Bundesliga-Duell bei Werder Bremen mit 2:1 (0:0, 0:0) nach Verlängerung durch und zog damit wie 2019 ins Endspiel ein. Hee-Chan Hwang (93.) und Emil Forsberg (120.+1) erzielten in der Verlängerung die Treffer der Leipziger, Leonardo Bittencourt (105.+1) hatte für Bremen ausgeglichen. Der sechsmalige Pokalsieger Bremen verpasste durch die Niederlage seine elfte Endspielteilnahme.

Manchester City's Fernandinho (rechts) und Crystal Palace's Christian Benteke im Kampf um den Ball. AP

(sid) Manchester City kann bereits an diesem Wochenende zum siebten Mal englischer Fussball-Meister werden. Der Spitzenreiter siegte am Samstag in der Premier League 2:0 (0:0) bei Crystal Palace und hätte den dritten Titel binnen vier Jahren bei einem Sieg des noch amtierenden Champions FC Liverpool am Sonntag bei Manchester United sicher.

Man City war von Beginn an bestimmend, kam aber erst in der 57. Minute durch die zum Saisonende scheidende Klub-Ikone Sergio Agüero zum Führungstreffer. Ferran Torres (59.) erhöhte kurz darauf. Der am Mittwoch beim 2:1-Hinspielsieg im Halbfinale der Champions League in Paris rüde gefoulte Ilkay Gündogan blieb auf der Ersatzbank. Die Citizens haben bei vier noch ausstehenden Spielen damit 80 Punkte auf dem Konto, Stadtrivale United (67) kann noch bei fünf Siegen auf 82 kommen. Klopps FC Liverpool, vor dem Spieltag nur Sechster, muss im Kampf um einen Champions-League-Platz dringend im Old Trafford gewinnen.

