Fussball im Ausland Schockmoment im Spiel ManU gegen Arsenal – Krawalle in Marseille – Real Madrid mit Heimniederlage Borussia Dortmund und Bayern München holen drei Punkte. Schalke und Christian Gross spielen in Bremen Remis. In Italien zementiert die AC Milan die Tabellenspitze. Real Madrid taucht Zuhause gegen Levante. Und in Marseille kommt es zu üblen Krawallen.

Borussia Dortmund musste im Heimspiel gegen Augsburg auf Stammgoalie Roman Bürki verzichten. Der 30-Jährige hatte sich eine Schulterverletzung zugezogen. Für Bürki stand Marwin Hitz (33) im Tor. Hitz vertrat seinen Kollegen erfolgreich. Zwar geriet der BVB früh in Rückstand, doch Thomas Delaney und Jadon Sancho drehten die Partie. Dortmund schlägt Augsburg am Ende 3:1 und ist damit zurück auf der Siegerstrasse. Der 22-Jährige Schweizer Ruben Vargas wird bei den Augsburgern Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Die Dortmunder feiern drei wichtige Punkte. AP

Leipzig distanziert Leverkusen

RB Leipzig hat im Rennen um die Champions-League-Plätze drei Big Points erzielt und Verfolger Bayer Leverkusen distanziert. In einem umkämpften Bundesliga-Spitzenspiel besiegten die effizienteren Sachsen die Werkself 1:0 (0:0).

Mit diesem wichtigen Erfolg hat RB nun 38 Punkte und liegt damit sechs Punkte vor Leverkusen, das auf Rang vier abrutschte. Auf Tabellenführer Bayern München (4:1 gegen die TSG Hoffenheim) hat Leipzig aber weiterhin sieben Zähler Rückstand.

Schalke und Gross punkten

Bayern München hatte gegen Hoffenheim keine Mühe. Die Münchner setzten sich 4:1 durch und führen die Tabelle weiterhin souverän an. Thomas Müller und Robert Lewandowski reihten sich unter die Torschützen. Schalke 04 holte gegen Bremen einen Punkt. Die Mannschaft von Christian Gross ging auswärts in Bremen in Führung, kassierte aber eine Viertelstunde vor Ende noch den Ausgleich. Urs Fischers Union und Borussia Mönchengladbach trennten sich ebenfalls 1:1-Unentschieden. Die Schweizer im Einsatz bei Borussia: Yann Sommer im Tor, Nico Elvedi und Denis Zakaria. Embolo wurde in der 92. Minute eingewechselt.

Die Tabelle

(keg) Schreckmoment in der 90. Minute des Spiels Arsenal gegen Manchester United: Arsenal-Stürmer Alexandre Lacazette (Bild) verdreht sich nach einem verpassten Kopfball in der Luft und fliegt unglücklich zu Boden. Er bleibt über Minuten fast regungslos liegen, rappelt sich dann aber auf, kann aufstehen und ausgewechselt werden. Die Partie endete ohne Tor 0:0. Im Mittelfeld spielte Granit Xhaka durch und überzeugte mit sicherem Stellungsspiel.

Manchester City tat sich im Spiel gegen Sheffield schwer mit dem Toreschiessen. Bei dem 1:0-Sieg war Gabriel Jesus einziger Torschütze. Und zum ersten Sieg im siebten Spiel des neuen Jahres kam Fabian Schär mit Newcastle United. Seine Mannschaft siegte in Everton mit 2:0.

Alexandre Lacazette von Arsenal im Zweikampf mit Harry Maguire von Manchester. EPA

Die Tabelle:

(keg) Die AC Milan bleibt nach einem weiteren Auswärtssieg Tabellenführer der italienischen Serie A. Beim FC Bologna feierte Milan mit einem 2:1 (1:0) im zehnten Spiel den bereits neunten Erfolg in fremden Stadien. Damit baut Milan seinen Vorsprung in der Tabelle weiter aus.



Mailand gab die passende Antwort auf das schmerzhafte 0:3 in der Vorwoche gegen Atalanta Bergamo. Im Mittelpunkt stand dabei einmal mehr Ibrahimovic, der beim zweiten Strafstoss Franck Kessie den Vortritt liess. Der Ivorer (55.) verwandelte sicher. Der eingewechselte Andrea Poli (81.) sorgte mit seinem Anschlusstreffer für eine spannende Schlussphase.

Titelverteidiger Juventus Turin zog am Abend nach. Bei Sampdoria Genua gewann das Team von Trainer Andrea Pirlo 2:0 (1:0) und ist mit sieben Punkten Rückstand auf Milan Dritter. Allerdings hat Juve ein Spiel weniger absolviert. Federico Chiesa (20.) und Aaron Ramsey (90.+1) trafen zur Entscheidung.

Schoss zwar kein Tor, feiern konnte er trotzdem: Zlatan Ibrahimovic gewinnt mit Milan in Bologna. EPA

Die Tabelle:

(keg/swe) Kein erfolgreicher Nachmittag für Real Madrid. Die Königlichen verlieren Zuhause gegen Levante 1:2. Bereits nach neun Minuten agierten die Gastgeber in Unterzahl. Eder Militao kassierte die rote Karte. Dennoch konnte Marco Asensio nach 13 Minuten Real Madrid in Führung schiessen. Doch Levante konnte die Überzahl während mehr als 80 Minuten zu ihren Gunsten nutzen und drehte schliesslich die Partie. Stadtrivale Atlético Madrid wird es freuen: Nun ist der Vorsprung an der Spitze bereits beträchtlich. Valencia gewann am Abend gegen Elche 1:0.

Toni Kroos und Real Madrid schauen in die Röhre: Heimniederlage gegen Levante. AP

Die Tabelle:

(keg) Üble Krawalle gab es am Samstagnachmittag auf dem Trainingsgelände des Ligue-1-Klubs Olympique Marseille. Zahlreiche Hooligans versuchten sich gewaltsam Zutritt zum Trainingsgelände zu verschaffen. Es wurden Feuerwerkskörper und Rauchbomben gegen das versperrte Eingangstor gezündet. 25 Personen wurden festgenommen, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Der Protest richtete sich nach verschiedenen Medienberichten gegen den Vereinspräsidenten Jacques-Henri Eyraud. Dieser machte sich unbeliebt, weil er verlauten liess, dass er es als eine Gefahr erachte, dass ein grosser Teil der Fans aus Marseille komme. Das Meisterschaftsspiel von Marseille gegen Rennes vom Samstagabend wurde verschoben.

Montpellier - Lens

In der 22. Runde wurde derweil nur ein Spiel gespielt: Montpellier (ohne Jonas Omlin im Tor) spielte gegen Lens und verlor 1:2.

Die Tabelle: