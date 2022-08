Fussball international FCZ dreht Partie im Exil – YB und FCB mit Niederlage Der FC Zürich darf dank eines 2:1-Erfolgs über Heart of Midlothian weiterhin mit der Europa League liebäugeln. Die Young Boys und der FC Basel gehen in den Playoff-Hinspielen zur Conference League als Verlierer vom Platz.

Blerim Dzemaili dreht die Partie für den FC Zürich. freshfocus

Gleich drei Schweizer Klubs präsentierten sich am Donnerstagabend im internationalen Scheinwerferlicht. Eine Übersicht von den Playoff-Hinspielen im Europacup:

FC Zürich – Heimsieg in der Fremde

Weil der Letzigrund bereits durch die «Büetzer Buebe» besetzt war, mussten die Zürcher weichen und ihr Heimspiel im Exil in St. Gallen bestreiten. Für die Musik sorgte zunächst Heart of Midlothian, der Gast aus Schottland. Lawrence Shankland (22.) brachte die Hearts mittels Penalty in Front. Der in der Meisterschaft noch sieglose Schweizer Meister liess sich gleichwohl nicht verunsichern, war das bessere Team. Die Überlegenheit münzte der FCZ dann auch in Tore um. Adrián Guerrero (32.) sorgte, nachdem er von Keeper Brecher lanciert wurde, erst für den Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehte Blerim Dzemaili das Spiel. Kurz vor dem Schlusspfiff tauchte der eingewechselte Fabian Rohner nach einem Konter alleinstehend vor dem schottischen Keeper auf. Er fand jedoch keinen Weg am gegnerischen Goalie vorbei. Damit blieb es beim 2:1-Erfolg. Die Chancen auf die Europa League sind so weiterhin intakt.

Young Boys – es wird schwierig

Der Weg in die drittklassige Conference League führt für die Young Boys über den 34-fachen belgischen Meister RSC Anderlecht. Die Equipe von Raphael Wicky kam im Wankdorf besser aus den Startlöchern und hatte zwei gute Möglichkeiten auf die frühe Führung. Cedric Itten (9.) setzte das Leder per Kopf knapp am Tor vorbei, Fabian Rieder (10.) zwang mit einem Schlenzer den belgischen Schlussmann zu einer Parade. Die Belgier kamen mit fortlaufender Spieldauer besser ins Spiel, doch zwingende Torchancen konnten sie in der ersten Hälfte keine verbuchen. Das änderte sich im zweiten Durchgang. Mit einem Fehlpass brachte YB-Stürmer Meschack Elia seine Hintermannschaft in Bedrängnis. Der erste Schussversuch konnte noch auf der Linie geklärt werden, doch Hannes Delcroix (57.) verwertete den Nachschuss. Die Berner drückten auf den Ausgleich. Doch weil sowohl Fabian Rieder (60.) an der Latte scheiterte als auch Ulisses Garcia (67.) verfehlte, blieb es bei der Niederlage.

Hannes Delcroix erzielt für die Belgier den einzigen Treffer des Abends. freshfocus

FC Basel – im Eigentor-Pech

Auch in die Conference League möchte der FC Basel – trotz 0:1-Auswärtsniederlage bei ZSKA Sofia sieht die Ausgangslage für dieses Unterfangen hoffnungsvoll auf. In einer ereignisarmen Partie fiel der einzige Treffer des Abends nach einem Eigentor durch FCB-Verteidiger Sergio López (70.). Die Bulgaren müssten im Rückspiel zu knacken sein.