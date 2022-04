Fussball international Inter gewinnt das Mailänder Derby – Freiburg zieht ins Pokal-Finale ein Im Halbfinale der Coppa Italia kam es zum Mailänder Stadt-Derby. Dabei setzt sich Inter Mailand durch und zieht ins Finale ein. Auch der SC Freiburg steht nach dem Halbfinal-Sieg beim Hamburger SV im Endspiel des DFB-Pokals.

Mann des Spiels: Lautaro Martinez erzielt zwei Tore für Inter. Keystone

Inter Mailand – AC Milan 3:0 (Hinspiel 0:0)

In der Serie A dürfte der Meister in diesem Jahr aus Mailand kommen. Und auch in der Coppa Italia spielen die beiden Vereine erfolgreich auf und konnten bis in den Halbfinal vorstossen. Im Hinspiel Anfang März fielen keine Tore. Die AC Milan und Inter trennten sich 0:0-Unentschieden. Dies versprach viel Spannung fürs Rückspiel vom Dienstag.

Das Derby im San Siro begann verheissungsvoll. Von Abtasten keine Spur, die Norditaliener legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach vier Minuten fiel der erste Treffer. Lautaro Martinez schoss Inter mit einer Direktabnahme sehenswert in Führung. Auch fortan waren die Nerrazurri spielbestimmend. Erst nach einer halben Stunde kam die AC Milan besser in die Partie. Doch just in der Druckphase der Rossoneri schlug Inter erneut zu. Wiederum war es Martinez (40.) der Inter jubeln liess.

Nach dem Seitenwechsel drückte Milan dem Spiel den Stempel auf. 65 Minuten waren gespielt, da gelang Milan der vermeintliche Anschlusstreffer. Doch der Unparteiische entschied nach Video-Studium den Treffer wegen Abseits, dem Torhüter soll die Sicht genommen worden sein, abzuerkennen. Durchaus eine fragwürdige Entscheidung. Milan verpasste in der Folge zu verkürzen. Robin Gossens entschied das Derby zehn Minuten vor dem Ende mit dem 3:0. Am Mittwoch bestreiten die Fiorentina und Juventus Turin den zweiten Coppa-Halbfinal.

Der Baumeister des Freiburger Erfolgs: Trainer Christian Streich. Keystone

Hamburg – Freiburg 1:3 (0:3)

Der SC Freiburg hat das Finale des DFB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Christian Streich setzte sich am Dienstagabend beim Zweitligisten Hamburger SV verdient mit 3:1 durch. Nils Petersen (11.) und Nicolas Höfler (17.) brachten den Oberklassigen früh in Führung. Vincenzo Grifo per Elfmeter (35.) sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Die Hamburger waren chancenlos. Der späte Treffer von Robert Glatzel (88.) half dem HSV nicht mehr. Der Schweizer Miro Muheim kam zu einem Teileinsatz. Der 24-Jährige wurde nach 82 Minuten eingewechselt. Im Finale trifft Freiburg am 21. Mai in Berlin entweder auf RB Leipzig oder Urs Fischers Union, die sich am Mittwoch duellieren.