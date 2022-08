Fussball international Josip Drmic schnuppert am Honigtopf Champions League – Breel Embolo muss die Segel streichen In der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League stehen vier Schweizer Fussballer mit ihren Teams im Einsatz. Nur Josip Drmic mit Dinamo Zagreb darf weiterhin auf eine Teilnahme in der Königsklasse hoffen. Die Übersicht:

Josip Drmic (vorne) leitete den Sieg für Dinamo Zagreb ein. Keystone

Mit Josip Drmic ist einer von vier Schweizer Fussballern nach wie vor im Rennen um einen Platz in der begehrten Champions League. Drmic setzte sich mit Dinamo Zagreb gegen Ludogorets Rasgrad im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde mit 4:2 durch. Der Schweizer Stürmer leitete mit seinem Tor zum 1:0 den Sieg der Kroaten ein. Das Spiel in Kroatiens Hauptstadt ging drunter und drüber. Nicht weniger als drei Elfmeter wurden gepfiffen, sowie drei rote Karten wurden verteilt. Sämtliche auf Seiten der Bulgaren, die die Partie mit acht Mann beenden mussten.

Auf ein Ticket in der Champions League schielte auch Breel Embolo. Doch sein neuer Verein, AS Monaco, scheiterte knapp an Eindhoven. Nach dem 1:1 im Hinspiel, siegten die Niederländer mit 3:2 nach Verlängerung. Embolo durfte zu Beginn der zweiten Halbzeit für Kevin Volland ran. Der Basler bereitete den 1:1-Ausgleich vor. In der 93. Minute verpasste er nach einem Lattenkopfball die Führung für seine Farben. Zum Matchwinner für den PSV avancierte John de Jong, der die Niederländer in der 110. Minute erlöste.

Nicht in der Königsklasse vertreten sein werden Oliver Buff (Out mit Zalgiris Vilnius gegen Bodö/Glimt) sowie Gregory Wüthrich (Sturm Graz scheiterte knapp an Dynamo Kiew). Die Playoffs erreicht hat derweil Karabach. Der FCZ-Bezwinger aus Aserbaidschan setzte sich gegen Ferencvaros Budapest durch.

So sehen die Playoffs für die Champions-League-Gruppenphase aus: FK Bodö/Glimt – Dinamo Zagreb

Glasgow Rangers – PSV Eindhoven

Dynamo Kiew – Benfica Lissabon

Karabach – Viktoria Pilsen

FC Kopenhagen – Trabzonspor

Maccabi Haifa – Roter Stern Belgrad

Die Hinspiele finden am 16./17. August, die Rückspiele eine Woche später statt. Die Auslosung geht am Donnerstag, 25. August über die Bühne.