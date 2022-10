Fussball international Salah schiesst Liverpool zum Sieg gegen ManCity, Real gewinnt den Clásico mit 3:1 und Urs Fischers Union bleibt Leader «El Clásico», Liverpool gegen ManCity und Union Berlin gegen Dortmund: Am Sonntag standen in Spanien, England und Deutschland einige Top-Spiele auf dem Programm. Hier gelangen Sie zur Übersicht.

Mohamed Salah schoss den Siegtreffer gegen Manchester City. Peter Byrne / AP

Inhaltsverzeichnis England

Deutschland

Spanien

Liverpool - Manchester City 1:0 (0:0)

Es dauerte bis in die zweite Halbzeit, bis Liverpool und City im Anfield das Angriffsfeuerwerk zündeten, dass diese Affiche zu bieten versprach. So war es Mohamed Salah in der 50. Spielminute, der nach einem Steilpass von Roberto Firmino alleine auf Ederson zulief und die Führung erstmals auf dem Fuss hatte. Der Brasilianer im City-Tor berührte den Ball aber noch entscheidend mit den Fingerspitzen und verhinderte damit eine Führung der «Reds». Knapp zwei Minuten später fiel der Führungstreffer auf der Gegenseite durch Phil Foden, der Treffer wurde nach VAR-Konsultation aber wieder aberkannt.

Gut 25 Minuten waren seit der Grosschance von Salah vergangen, bis der Ägypter erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Alisson Becker schlug den Ball nach einem Eckball weit ab und fand Salah in der gegnerischen Hälfte. Dieser nahm an, drehte sich um seinen Gegenspieler, lief praktisch ungestört auf Ederson zu und traf mit einem Schuss ins linke untere Eck. Und weil die Angriffsreihe des amtierenden englischen Meisters um Star-Stürmer Erling Haaland auch in der verbleibenden Viertelstunde weitestgehend ungefährlich blieb, musste City seine erste Saisonniederlage hinnehmen. An der Tabellenspitze der Premier League steht nach zehn Spieltagen weiterhin Arsenal mit Granit Xhaka. Die Londoner gewannen ihre Partie am Sonntag gegen Leeds mit 1:0 und bauen den Abstand auf Direktverfolger City damit auf vier Punkte aus.

Die weiteren Resultate:

Manchester United - Newcastle (mit Fabian Schär) 0:0

Leeds - Arsenal 0:1 (0:1)

Aston Villa - Chelsea 0:2 (0:1)

Southampton - West Ham 1:1 (1:0)

Union Berlin - Borussia Dortmund 2:0 (2:0)

Urs Fischer und Union Berlin setzen ihre Erfolgsserie weiterhin fort. Zu Hause setzen sich die Unioner gegen Borussia Dortmund klar mit 2:0 durch. Für die beiden Tore der Köpenicker sorgte Mittelfeldakteur Janik Haberer (8., 21.) in der ersten Halbzeit mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack. Besonders unglücklich beim ersten Treffer sah der Schweizer Torhüter Gregor Kobel im Kasten der Gäste aus. Der 24-Jährige rutschte beim Klärversuch eines Rückpasses aus, sodass Haberer den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Urs Fischer und Union Berlin können zufrieden sein. Wolfgang Frank/Freshfocus / Expa/Eibner

Die weiteren Resultate:

Köln - Augsburg 3:2 (0:1)

Bayern - Freiburg 19:30 Uhr

Real Madrid - Barcelona 3:1 (2:0)

Real Madrid hat dank eines 3:1-Heimerfolgs im 185. «Clásico» gegen den FC Barcelona die Tabellenspitze wieder zurückerobert. An einem vorsichtigen Abtasten waren die Königlichen nicht interessiert. Vinícius Júnior sorgte mit seinem Schuss (8.) für Aufregung in der Barça-Abwehr, doch der Versuch zischte noch am Pfosten vorbei. Nur vier Minuten später fiel bereits der erste Treffer im Santiago Bernabéu. Wieder machte sich der 22-jährige Brasilianer auf, scheiterte aber am katalanischen Keeper. Doch der Abpraller landete bei Karim Benzema, der das Leder an dem in der Liga zuvor 637 Minuten unbezwungenen Marc-André ter Stegen im Tor unterbrachte.

Just in einer Phase, in der Barcelona besser ins Spiel kam, baute Federico Valverde mit einem Schuss aus 18 Metern die Führung aus. Das Heimteam hatte in der 75. Minute Glück, als Real-Verteidiger Daniel Carvajal Robert Lewandowski im Strafraum zum Fallen brachte. Der Pole wurde am Oberschenkel getroffen, doch weder Schiedsrichter noch VAR intervenierten. Zum Anschluss traf der eingewechselte Ferran Torres, der mit seinem Tor noch einmal Spannung aufkommen liess. Kurz vor Schluss erhielt Ansu Fati mit einem Seitfallzieher gar die Möglichkeit auf den Ausgleich. Den Schlusspunkt aber setzte Rodrygo in der Nachspielzeit per Foulelfmeter.

Die weiteren Resultate:

Celta Vigo - Real Sociedad 1:2 (1:1)