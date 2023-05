Fussball international Noch ist niemand Meister: Schär trifft gegen Xhaka ins eigene Tor, Dortmund zeigt sich in bester Torlaune Mit Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester City und Arsenal gewinnen am Wochenende die Top-Teams aus der deutschen und englischen Liga – wenn auch teilweise mit etwas Mühe.

Fabian Schär und Granit Xhaka standen sich am Sonntag gegenüber. Mark Cosgrove/Freshfocus / Zuma/News Images

Die Titelchancen für Arsenal standen in den letzten Jahren wohl kaum so hoch wie in dieser Spielzeit. Nach einem schwachen Saisonabschnitt mit drei Unentschieden und einer Niederlage wurden die Gunners aber von Manchester City, das in den letzten fünf Jahren vier Mal die Premier League gewann, in der Tabelle schliesslich noch überholt. Mittlerweile weist Englands dominantestes Team einen Punkt Vorsprung auf Arsenal auf, hat aber eine Partie weniger bestritten.

Ähnliches lässt sich über Borussia Dortmund sagen. Liga-Rivale Bayern München, zehnfacher Serienmeister, spielt keine Saison nach eigenem Standard. Es herrscht viel Trubel in der Vereinsführung um Oliver Kahn und durch den überraschenden Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel Ende März kam Unruhe in der Mannschaft auf.

Der vermeintlich perfekte Zeitpunkt für die Borussen also, um nach 2012 wieder einmal die Meisterschale in die Höhe zu stemmen. Weil sich aber auch die Dortmunder einige kleine Ausrutscher erlaubten, steht in Deutschland drei Spieltage vor Schluss immer noch Bayern München an der Tabellenspitze – wenn auch, anders als in England, nur mit einem Punkt Vorsprung.

Bayern unter Druck – Dortmund in Torlaune

Dass die Lage beim deutschen Serienmeister angespannt ist, zeigte die Reaktion nach dem 2:1-Sieg über Werder Bremen am Samstag. Lautstarke Gesänge in der Kabine, sichtlich gelöste Spieler. Nachdem Yann Sommer in der 87. Spielminute nur zusehen konnte, wie Niklas Schmidt den Ball von ausserhalb des Strafraums in den Winkel schlenzte, kamen die Bayern in Bedrängnis, betrug die Führung doch nur noch ein Treffer.

Beim 1:2 durch Schmidt hatte Sommer keine Chance. Tim Groothuis/Freshfocus / Witters

Einer der ausschlaggebenden Faktoren, wieso München seinen Vorsprung ins Ziel brachte, war Innenverteidiger Matthjis de Ligt. «Mit jedem Sieg werden die Strukturen wieder klarer und es läuft besser», sagte der erleichterte Niederländer nach der Partie. Trainer Thomas Tuchel machte klar, dass seine Mannschaft nur noch ein Ziel habe: «Wir müssen es über die Ziellinie bringen», sagte der 49-Jährige. Dabei soll es keine Experimente geben, nur grundsolides Fusswerk am Ball, um Verfolger Dortmund auf Abstand zu halten.

Mehr als nur grundsolides Fusswerk boten die Dortmunder in ihrer Partie gegen Wolfsburg, die sie mit 6:0 gewannen. Bereits zur Halbzeit führte Dortmund mit 3:0, zeigte sich offensiv engagiert und schickte die Niedersachsen, ohne je in Bedrängnis zu geraten, schliesslich chancenlos wieder nach Hause. Trotz torgefährlichem Angriff und solider Defensive muss Dortmund aber darauf hoffen, dass die Bayern in den verbleibenden drei Spielen patzen.

Unruhe bei City trotz Sieg – Xhaka entscheidet Schweizer Duell für sich

Auch Manchester City, Tabellenleader der Premier League, gewann am Samstag mit 2:1. Und auch die Citizens kamen aufgrund eines späten Gegentreffers in der Schlussphase ins Schwitzen. Schuld daran war unter anderem Erling Haaland, der seinem Mitspieler nur Gutes tun wollte. Manchester City erhielt in der 84. Spielminute einen Elfmeter zugesprochen, den eigentlich Haaland hätte treten sollen. Weil aber Teamkollege Ilkay Gündogan (19., 27.) bereits die ersten beiden Tore zur 2:0-Führung von City schoss, wollte ihm der Norweger den Hattrick ermöglichen. Ganz zum Unmut von Pep Guardiola an der Seitenlinie, der sein Missfallen an der Aktion noch während der Partie kundtat.

Guardiola war nach der Aktion von Haaland verärgert. Rui Vieira / AP

Gündogan lief an und verschoss. Noch bevor Guardiola fertig war, sich über seine autonome Angriffsreihe aufzuregen, traf Rodrigo zum Anschluss für Leeds. Zwar blieb es beim Spielstand von 2:1, Tadel gab es für Gündogan und Haaland aber trotzdem. «Wenn es 2:0 steht, dann ist ein Spiel nicht vorbei – schon gar nicht in England. Das dürfen wir nicht vergessen», sagte Pep nach dem Spiel.

Als es einen Tag später im Spiel zwischen Arsenal und Newcastle 2:0 stand, war das Spiel, ganz entgegen der Aussage von Guardiola, gelaufen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit: Fabian Schär, der den Ball zum 2:0, ganz zur Freude von Nati-Teamkollege Granit Xhaka im Trikot der Gunners, ins eigene Tor lenkte. Ein Pflichtsieg für Arsenal, das anders als Dortmund, auf mindestens zwei Ausrutscher seines Liga-Rivalen hoffen muss. Noch ist City zwar nicht Meister, die Titelchancen stehen aber so hoch, wie bisher kaum in dieser Spielzeit.