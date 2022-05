Ob dies der richtige Modus ist?

Nun stellt sich Schäfer den Fragen der anwesenden Journalisten.

«Warum braucht es diesen Modus?» Fragt ein Vertreter der 20 Minuten. «Es hat in der Schweiz das Potenzial für 12 Mannschaften in der höchsten Liga. Wir haben das beste Modell für diese Ligagrösse gesucht und sind dabei auf den Modus mit den Playoffs gestossen. Ob dieser Modus auch der Richtige für uns ist, wird sich in fünf Jahren zeigen», antwortet Schäfer.