Fussball Schweizerinnen kassieren empfindliche Abreibung gegen Deutschland Die Frauen-Nati sieht bei der 0:7-Testspielniederlage in Erfurt kein Land. Auf das Team von Nils Nielsen wartet vor der anstehenden EM viel Arbeit.

Die Schweiz, um Rachel Rinast (links), war gegen Deutschland zumeist einen Schritt langsamer. Keystone

Der Schweizer Frauen-Nati ist ihr erstes Testspiel vor der anstehenden EM in England gehörig misslungen. Die Equipe von Trainer Nils Nielsen kassierte gegen Deutschland, das von der ehemaligen Schweizer Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg betreut wird, in Erfurt eine überdeutliche 0:7-Abreibung. Will die Nati ein Wörtchen um den Einzug in die K.o.-Runde mitreden, dürfte beim Turnierstart gegen Portugal am 9. Juli dürfte eine bedeutende Leistungssteigerung vonnöten sein. Zuvor – am kommenden Donnerstag – steht noch die Hauptprobe gegen die englischen Gastgeberinnen an.

Dass Deutschland vom Start weg erkennbar den Ton angab, machte sich bereits nach knapp sechs Minuten auf der Anzeigetafel bemerkbar. Nach einem Fehlpass schalteten die achtfachen Europameisterinnen blitzschnell um – und erwischten die unsortierte Schweizer Defensive kalt. Clara Bühl, die vor Torhüterin Gaëlle Thalmann die nötige Abgebrühtheit zeigte, netzte zur frühen Führung ein.

Schweizerinnen permanent defensiv gefordert

Grund zur Freude hatten nur die Deutschen. Keystone

Es zeigten sich deutliche Kräfteverhältnisse – klarer, als Nielsen lieb sein konnte. Offensiv kam die Schweiz beinahe gar nicht zur Entfaltung; die Nati, der mit Lia Wälti und Ana Maria Crnogorcevic allerdings auch zwei Schlüsselakteurinnen fehlten, war primär mit Abwehrarbeit gefordert. Das zweite Gegentor kam da als logische Konsequenz daher; Lina Magull traf nach einer vortrefflichen Bühl-Vorarbeit zum 0:2 aus Schweizer Sicht ein (41. Minute).

Mit einem aus Nati-Sicht höchst ärgerlichen Doppelschlag entledigte sich Deutschland aller Restzweifel am Sieg: Eine missglückte Flanke durch Bühl, die bei weitem auffälligste und stärkste Spielerin des Abends, überwand die verdutzte Thalmann (61.); die glänzend aufspielende Stürmerin von Bayern München war es wenige Augenblicke später auch, die einen fatalen Lapsus von Noelle Maritz mit dem vierten deutschen Treffer bestrafte (66.). Linda Dallmann (81.), Jule Brand (89.) und Sydney Lohmann (90.+5) machten das Debakel in der Schlussphase perfekt. Ihren allerersten Sieg gegen Deutschland hat die Frauen-Nati in jedem Fall deutlich verfehlt – und stattdessen die höchste Niederlage seit über zehn Jahren bezogen.