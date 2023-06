Fussball Pleitenserie, Pfiffe, Trainerdiskussion: Die deutsche Nationalmannschaft versinkt im Chaos Knapp ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land ist die Stimmung in Fussballdeutschland nach einer weiteren Niederlage gegen Kolumbien am Tiefpunkt angelangt. Trainer Hansi Flick wird von Verbandsseite dennoch der Rücken gestärkt.

Die deutsche Nationalmannschaft ist momentan ein Schatten seiner selbst. Martin Meissner / AP

«Ich weiss nicht, ob bedenklich reicht. Es ist dramatisch, das muss man ganz klar sagen.» Diese Worte stammen von Leon Goretzka und fassen die Situation der deutschen Nationalmannschaft ziemlich gut zusammen. Aus den letzten 16 Spielen resultierten ganze 4 Siege, nach der gestrigen Heim-Niederlage gegen Kolumbien warten die Deutschen schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Es ist ja nicht so, dass die Krise beim erfolgsverwöhnten Nachbarn aus dem Nichts kommt. Bei den letzten zwei Weltmeisterschaften musste er bereits in der Vorrunde die Segel streichen, bei der Euro 2020 schied der Weltmeister von 2014 im Achtelfinale aus. Trotz diesen biederen Resultaten setzte man in Deutschland alles daran, auf die bevorstehende Heim-EM im kommenden Sommer eine Euphorie zu entfachen.

Glücksgefühle sind derzeit aber weiter entfernter denn je. Das zeigt ein Blick in den deutschen Blätterwald. «Jetzt ist die EM-Euphorie endgültig dahin!» schreibt «Sport Bild», während das Portal «T-Online» meint: «Die Lust auf die DFB-Elf – sie war das letzte Mal zur Jahrtausendwende so niedrig. Die Mannschaft steht am Abgrund.» Ein Beleg für diese fehlende Lust liefert auch der Fakt, dass die Partie gegen Kolumbien auf Schalke nicht ausverkauft war. Die Fans wenden sich ab, die Spieler wurden mit einem Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet.

Flick nach wie vor kein Thema

Im Kreuzfeuer der Kritik steht Bundestrainer Hansi Flick. Schon nach der WM in Katar war der 58-jährige angezählt. Nach den völlig misslungenen Auftritten im Länderspieljahr 2023 steigt der Druck ins Unermessliche. Als die Spieler bereits in die Kabine verschwanden, waren in der der Gelsenkirchener Arena etliche «Flick raus, Flick raus»-Rufe auszumachen. Von einem Rücktritt will der ehemalige Bayern-Coach jedoch nichts wissen. Im Gegenteil: «Meine Idee vom Fussball ist für diese Mannschaft die richtige», gab er nach Spielschluss zu verstehen.

Trainer Hansi Flick erhält nach wie vor Rückendeckung. Friedemann Vogel / EPA

Flick zeigte sich in den letzten Wochen in grosser Experimentierfreude. Personalrochaden, Dreierkette, Spiele ohne echten Stürmer. Funktioniert hat nichts. Entsprechend zerknirscht meinte er: «Es ist in die Hose gegangen. Das tut mir leid für die Fans. Was wir ausprobiert haben, hat nicht funktioniert.» Im gleichen Moment richtete er den Blick aber schon wieder nach vorne und sagte, dass es Spass mache, die besten Spieler Deutschlands zu trainieren.

Innerhalb des Verbandes erhält Flick Rückendeckung. «Am Ende ist Hansi Flick die ärmste Sau. Er versucht alles, dass wir erfolgreich sind», meinte DFB-Sportdirektor Rudi Völler und nahm vor allem die Spieler in die Pflicht: «Es waren einige dabei, die werden wir im September nicht mehr sehen. Der eine oder andere ist an seine Grenzen gekommen.» Auch die angezählten Stars stehen nach wie vor hinter ihrem Trainer. Auf die Frage. ob Hansi Flick noch der richtige Mann für das Amt sei, sagte Emre Can exemplarisch: «Absolut, ich glaube nicht, dass wir da diskutieren müssen»

Ein wenig anders wird dies in der deutschen Presse beurteilt. Der Kicker ging auf die fehlende Entwicklung ein und schrieb: «Rudi Völlers Jobgarantie für Flick ist angesichts der erneuten Trostlos-Vorstellung ohne jegliche Fortschritte zu hinterfragen.» Und das ist noch eine der harmloseren Schlagzeilen. Wenige Exponenten aus der deutschen Fussball-Szene trauen der aktuellen Mannschaft und dem Trainer einen Turnaround zu. Diesen braucht es aber zwingend. damit die Heim-EM in einem Jahr nicht zum Albtraum verkommt.