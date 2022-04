Fussball-Soundtrack So erklingt der offizielle Song zur Fussball-WM in Katar Der Song für die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar ist offiziell erschienen. Ein Künstler-Trio präsentiert einen Soundtrack mit R&B- und Reggae-Elementen. Wie gefällt Ihnen der Song?

Der WM-Song «Hayya Hayya». Youtube

Am Freitagmittag, noch vor der Auslosung der WM-Gruppen am Abend, wurde der offizielle WM-Song präsentiert. Mit Namen heisst er «Hayya Hayya» und bedeutet so viel wie «Better Together». Der Song überzeugt mit R&B- sowie Reggae-Elementen. Der Soundtrack ist ein gemeinsames Stück dreier Künstler/Innen. Der US-Amerikanischen R&B-Musiker Trinidad Cardona, die Afrobeats-Ikone Davido und die katarische Überfliegerin Aisha nahmen sich zu herzen, Einflüsse aus der ganzen Welt zu vereinen. (swe)