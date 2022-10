Fussball WM Euphorische Schweizerinnen nach der Auslosung: «Das Spiel gegen Neuseeland wird für uns ein grosses Highlight» Die Schweiz trifft an der WM auf Gastgeber Neuseeland, Norwegen und die Philippinen. Die Auslosung meinte es gut mit den Schweizerinnen. So fallen die Reaktionen im Schweizer Lager aus.

Die jubelnde Ramona Bachmann zusammen mit Geraldine Reuteler. Keystone

Die Schweizer Fussballerinnen haben sich nach 2015 zum zweiten Mal für eine WM-Endrunde qualifiziert. Das Team des scheidenden Trainers Nils Nielsen reist nächsten Sommer an die Weltmeisterschaft nach Neuseeland. In Auckland wurden am Samstag die WM-Gruppen ausgelost. Als erst gezogenes Los aus Topf 3 wurde die Schweiz in die Gruppe A eingeteilt. Dabei bekommen es die Schweizerinnen mit den Gastgeberinnen zu tun. Die Schweiz wird sich mit Neuseeland, Norwegen und den Philippinen messen.

Die Reaktionen fallen äusserst positiv aus. Captain Lia Wälti sagt zur Auslosung: «Wir haben eine sehr spannende Gruppe erwischt, mit Teams die auf einem ähnlichen Level wie wir spielen. Ich schätze unsere Chancen auf ein Weiterkommen realistisch ein.» Gegen ein Gastgeberland zu spielen, sei ein Traum im Vorfeld der Auslosung gewesen, so die 29-jährige Bernerin: «Das Spiel gegen Neuseeland wird für uns alle ein grosses Highlight.»

Der Druck der Schweizerinnen

Ähnlich tönt es auch bei Coumba Sow. Sie sagt: «Gegen Neuseeland vor einer grossen Kulisse zu spielen, mit dieser Atmosphäre, wird toll.» Die Chancen, die K.o.-Phase zu erreichen, sieht sie intakt. «Wir werden sicherlich mit Norwegen als Favoriten in die Gruppe starten», so die 28-jährige Zürcherin gegenüber SRF.

«Dies bringt sicherlich etwas Druck mit sich.»

Teammanagerin Caroline Abbé legt einen grossen Wert auf eine gute und seriöse Vorbereitung. «Auf die Philippininnen müssen wir uns gut einstellen. Dieser Gegner wird hoch motiviert sein. Sie sind zum ersten Mal an einer WM und total unbekannt.» Abbé schätzt Norwegen und Neuseeland als Gegnerinnen auf Augenhöhe ein. In der Weltrangliste rangieren die Skandinavierinnen auf Platz 12, Gastgeber Neuseeland ist derzeit auf Rang 22. Einen Platz davor klassiert, auf Position 21, sind die Schweizerinnen. Die Philippinen folgen auf Rang 53.

Das Eröffnungsspiel bestreiten die Co-Gastgeberinnen gegen Norwegen. Die Schweizerinnen messen sich zum Turnierstart (21. Juli) mit den Philippininnen. Es folgen die Partien gegen Norwegen (25. Juli) und Neuseeland (30. Juli). Sämtliche Spiele bestreiten die Schweizerinnen auf Neuseeland. Die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr findet vom 20. Juli bis 19. August in Australien und Neuseeland statt.