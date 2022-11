Fussball-WM Haaland, Pogba und Ramos: Diese Stars verpassen die WM Bei der Fussball-WM in Katar wird man nicht alle Stars zu Gesicht bekommen. Verletzungen, Nichtnominierungen oder Scheitern in der Quali sind die Gründe. Mit den namhaften Abwesenden lässt sich eine Weltmeister-Truppe aufstellen.

Werden allesamt die WM in Katar verpassen: Erling Haaland, Paul Pogba und Sergio Ramos (v.l.n.r.). Keystone

Das grösste Sportereignis des Jahres steht vor der Tür. Am Sonntag rollt der Ball im Eröffnungsspiel der hochumstrittenen Fussball-WM in Katar. Wegen den Meschenrechtsverletzungen im Wüstenstaat, den Anstosszeiten und der unüblichen Jahreszeit werden einige Anhänger dieses Turnier boykottieren. Aus sportlicher Sicht entspricht die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft für viele Fussballer einem Höhepunkt, den sie über die ganze Karriere verfolgen.

Im Emirat wird jedoch auch einigen Stars die Bühne verwehrt bleiben. Weil ihre Nation kläglich oder tragisch in der Qualifikation scheiterte, sie sich im ungünstigsten Moment verletzten oder weil ihr Name nicht im Aufgebot des Nationaltrainers auftaucht.

Titelverteidiger mit Sorgen

Frankreich muss auf der Mission Titelverteidigung auf die beiden Teamstützen im Mittelfeld Paul Pogba und N’Golo Kanté verzichten. Pogba erholt sich noch von einer Knieoperation, Kanté wird von einer Oberschenkelverletzung ausgebremst. Zu allem Überfluss spricht die Statistik deutlich gegen die Mannschaft von Didier Deschamps: Italien 2010, Spanien 2014 und Deutschland 2018 scheiterten allesamt in der Vorrunde nach ihrem Triumph.

Der 91-fache französische Nationalspieler muss sich noch von einer Knieoperation erholen. Daniel Cole / AP

Die Niederlande muss wegen eines gebrochenen Schienbeins ohne Roma-Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum auskommen. Bei Rekordweltmeister Brasilien fehlt Aston-Villa-Offensivkraft Philippe Coutinho. Von Übungsleiter Tite nicht nominiert wurde Liverpool-Stürmer Roberto Firmino.

Pechvogel Reus

Auch unsere nördlichen Nachbarn blieben von der Verletzungshexe nicht verschont. «Für mich ist das schwer zu ertragen», schrieb Timo Werner, der 26-jährige Stürmer nach der Diagnose Riss des Syndesmosebandes auf seinen sozialen Kanälen. Zum wiederholten Mal verpasst Marco Reus (Sprunggelenksverletzung) einen Grossanlass. 2014 verletzte sich der 33-jährige BVB-Mittelfeldspieler im letzten Testspiel vor der Abreise nach Brasilien, 2016 war es eine Entzündung am Schambein, 2021 gab er den freiwilligen Verzicht nach einer «kräftezehrenden Saison» bekannt.

Wieder nichts: Marco Reus verpasst zum wiederholten Mal einen Grossanlass. Friedemann Vogel / EPA

Mats Hummels und Robin Gosens würden zwar zur Verfügung stehen, doch der deutsche Bundestrainer Hansi Flick verzichtet auf beide. «Was für eine miese Woche», kommentierte BVB-Innenverteidiger Hummels. Von einem geplatzten Lebenstraum sprach der linke Inter-Aussenläufer Gosens.

Trotz Stammplatz bei Paris Saint-Germain sucht man den Namen Sergio Ramos im spanischen Kader vergebens. Der 36-jährige Innenverteidiger, der vor zwei Jahren in der Nations League gleich zweimal vom Punkt an Nati-Goalie Yann Sommer gescheitert war, bleibt damit bei 180 Länderspielen. Nicht berücksichtigt wurde auch Jadon Sancho bei den Engländern. Der 22-jährige 85-Millionen-Euro-Mann kommt seit seinem Transfer im Sommer des vergangenen Jahres vom BVB zu Manchester United nicht recht auf Touren.

Italien wieder nicht dabei

Ein Fiasko erlebte die Squadra Azzurra. Weil die Italiener in der Qualifikation nicht an der Schweiz vorbeikamen, musste der Umweg über die Playoffs her. Dort erlitt der amtierende Europameister gegen Nordmazedonien (0:1) Schiffbruch. Der vierfache Weltmeister verpasst die WM-Endrunde damit zum zweiten Mal in Serie – und mit ihm Stars wie PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma oder PSG-Mittelfeldspieler Marco Verratti.

Italien und Gianluigi Donnarumma fliegen nicht nach Katar. Die Squadra Azzurra scheiterte in den Playoffs an Nordmazedonien. Zsolt Szigetvary / AP

Erling Haaland (Norwegen), Zlatan Ibrahimovic (Schweden), David Alaba (Österreich), Mohamed Salah (Ägypten), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun) oder Riyad Mahrez (Algerien) wird man im Nahen Osten wegen der gescheiterten Qualifikation ihrer Nationalmannschaften ebenfalls nicht zu Gesicht bekommen.

Sadio Mané (Senegal, Sehnenverletzung), Romelu Lukaku (Belgien, Oberschenkelverletzung) und Paulo Dybala (Argentinien, Oberschenkelverletzung) figurieren zwar im Kader ihrer Farben. Ob es zu einem Einsatz reicht, ist allerdings fraglich. Zurück zu den bereits feststehenden namhaften Abwesenden: Mit ihnen liesse sich eine ausgezeichnete Elf konstruieren. Womöglich eine weltmeisterliche.