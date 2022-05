GP von Spanien Hamiltons Siegesserie in Barcelona reisst – Red Bull feiert Doppelsieg in Katalonien Max Verstappen gewinnt den Grossen Preis von Spanien und übernimmt WM-Führung von Charles Leclerc – auch die Mercedes überzeugen.

Gehört Mercedes bald wieder zu den Spitzenteams der Formel 1? Enric Fontcuberta / EPA

Vor dem Rennwochenende in Spanien hatten die Ingenieure und Mechaniker der Formel-1-Teams viel zu arbeiten. Die meisten Rennställe präsentierten Änderungen an ihren Fahrzeugen vor dem sechsten Saisonrennen. Dabei im Fokus: Die Silberpfeile vom siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton und seinem Landsmann und Teamkollegen George Russell.

Die Mercedes wurden mit einem neuen Unterboden ausgestattet, mit dem sie das «Bouncing» am Boliden deutlich eindämmen konnten. Dazu kamen kleinere Veränderungen, beispielsweise am Frontflügel, die den deutschen Rennstall wieder wettkampffähig machen sollten.

Fünf Jahre in Folge gewann Hamilton den Grossen Preis von Spanien. Dank dem Fahrzeug-Update wurde er auch in diesem Jahr, trotz miserablem Saisonstart, zu den Favoriten auf den Sieg gezählt. Diesem Vorhaben machte der dänische Haas-Pilot Kevin Magnussen aber bereits in der ersten Runde einen Strich durch die Rechnung. Er touchierte Hamilton, sodass dessen Mercedes einen Platten erlitt. Der Brite fuhr an die Box und erholte sich vom frühen Rückschlag nicht mehr. Er beendete das Rennen auf Platz fünf.

Leclerc scheitert – Bottas überzeugt

Ebenfalls als Favorit wurde WM-Leader Charles Leclerc gehandelt. Der 24-Jährige startete von der Poleposition aus ins Rennen. Er drängte seinen Hauptkonkurrenten Max Verstappen früh ab und fuhr sich einen relativ komfortablen Vorsprung heraus. Und weil der Niederländer nach acht Runden von der Strecke flog, sah alles nach einem Start-Ziel-Sieg des Monegassen aus. Wäre da nicht der Motorschaden gewesen, der Leclerc bereits in Runde 26 zur Aufgabe zwang.

Damit öffnete sich eine riesige Tür für George Russell im Silberpfeil, der die Führung von Leclerc erbte. Weil hinter ihm aber Sergio Perez im Red Bull mit frischen Reifen anrauschte, dauerte der Lead nur drei Runden. Auch Max Verstappen holte seinen Rückstand wieder auf und übernahm die Führung seines Teamkollegen. Die Red Bull fuhren einen Doppelsieg ein, dahinter Russell im Silberpfeil. Mercedes zeigte, dass sie wohl bald wieder am Spitzenkampf teilnehmen können.

Nicht ganz Spitzenkampf nahm Alfa-Romeo-Sauber-Pilot Valtteri Bottas teil. Trotzdem fuhr er für den Schweizer Rennstall ein grossartiges Ergebnis heraus. Der Finne kämpfte sich bis auf den sechsten Platz vor und holte damit zum fünften Mal im sechsten Rennen WM-Punkte. Sein chinesischer Teamkollege Guanyu Zhou hingegen schied aus dem Rennen aus.