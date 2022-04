Haftstrafe für Tennis-Ikone «Fatale Arroganz» und «Ruf ist ruiniert»: So kommentieren internationale Medien das Schicksal von Boris Becker Boris Becker ist seit Freitag hinter Gittern. Das Schicksal des einstigen Tennis-Wunderkindes und sechsfachen Grand-Slam-Sieger wird weltweit beachtet.

Boris Becker trug vor Gericht eine Wimbledon-Krawatte. Sie bescherte dem ehemaligen Tennis-Star jedoch kein Glück. Keystone

Boris Becker bewegt. So war es während seiner aktiven Karriere und auch danach. Man litt, verzweifelte oder jubelte mit ihm. So geschehen auch am Tiefpunkt seines Lebens. Der 54-jährige Deutsche wurde am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Das liess auch die internationalen Medien nicht kalt.

England

Daily Mail: «Boris Becker und ein Absturz wie kein anderer: Ein unstillbarer Appetit auf Frauen, Häuser, Autos und Luxusleben. Jetzt haben verhängnisvolle Geschäftsfehler und eine fatale Arroganz dazu geführt, dass der Wimbledon-Star eine zweieinhalbjährige Haftstrafe antreten muss.»

Italien

Gazzetta dello Sport: «Becker wird die Welt nicht mehr durch ein Tennisnetz, sondern durch die Gitter eines englischen Gefängnisses beobachten. Das Wunderkind des Tennis hat sich als Erwachsener schwer getan. Skandale, Schulden und Bankrott: Beckers Ruf ist ruiniert.»

Corriere della Sera: «Am Tag des Gerichts trägt Boris Becker die Wimbledon-Krawatte mit den grünen und lila Streifen, Symbol einer glorreichen Zeit, die die Jahre und viele Fehler weggefegt haben. Skandale und Liebesaffären, Stürze und Auferstehungen: Beckers Leben auf der Achterbahn endet jetzt im Gefängnis.»

Corriere dello Sport: «Seine Laufbahn, die 1985 im Alter von 17 Jahren in Wimbledon begonnen hat, ist gestern im Justizpalast am Ufer der Themse zu Ende gegangen. Die Krawatte mit den Farben Wimbledons hat ihm kein Glück beschert. In seiner Zelle wird Becker an die Strategie für den Neustart denken können. An Genie fehlt es ihm nicht.»

Österreich

Der Standard: «Zum Glück für den 54-Jährigen sind weder Faulheit noch Dummheit Straftatbestände. Sonst hätte Becker mit deutlich längerem Freiheitsentzug rechnen müssen. [...] Dass er nun auch ein englisches Gefängnis von innen kennenlernen muss, hat gewiss tragische Züge. Verantwortlich für seine Demütigung aber bleibt der gescheiterte Geschäftsmann ganz allein.»

Spanien

Mundo Deportivo: «Boris Becker hat es nicht verstanden, mit seinem Vermögen umzugehen. Jetzt muss er dafür zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.»

Marca: «Das Schicksal des Boris Becker. Wie die Richterin Deborah Taylor in ihrer Urteilsbegründung argumentierte, habe der Schuldige seine Lektion eines ähnlichen Prozesses in Deutschland im Jahr 2002 nicht gelernt. Die Frage wird auch sein, ob er mit einem Einspruch Erfolg haben könnte.» (gav/sid)