Handball Fährt die Schweiz doch zur Handball-WM? Tschechien fährt nicht an die Handball-WM. Wegen positiven Corona-Tests verzichten die Tschechen auf eine Teilnahme. Fällt noch ein weiteres Team aus, so käme die Schweiz zum Handkuss.

Die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft während des Freundschaftsspiels Schweiz gegen Italien, am Dienstag, 29. Dezember. Keystone

(swe) Die Handball-WM in Ägypten, welche am Mittwoch beginnt, findet ohne Tschechien statt. Wie der Weltverband IHF mitteilte, haben die Tschechen ihr Team zurückgezogen. Grund dafür sind zahlreiche positive Corona-Tests in der Mannschaft. Nun rückt Nordmazedonien nach.

Bei einem weiteren Ausfall käme die Schweiz zum Zuge. Auch das US-Nationalteam kämpft derzeit mit hohen Infektionszahlen. Die USA sandte vorerst ein Rumpfteam nach Ägypten.