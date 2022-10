Handball-Nationalmannschaft Erneuter Zittersieg: Schweizer Nati macht einen grossen Schritt in Richtung EM Die Schweizer Handball-Nati gewinnt auch die zweite Partie der EM-Qualifikation. Auswärts gegen Litauen bekundet die Equipe von Michael Suter wiederum viel Mühe und siegt mit 27:26.

Die Schweizer Handball-Nati um Teamleader Andy Schmid siegt auch im zweiten Spiel der EM-Quali. (Archiv) Keystone

«Das grosse Zauberwort heisst Stabilität», liess Nati-Coach Michael Suter nach dem mühevollen Auftakt zur EM-Qualifikation am Mittwoch beim 24:23-Erfolg über Georgien verlauten. Die Schweizer Handballer schienen diese Beständigkeit verinnerlicht zu haben, waren vier Tage später mit einem Acht-Tore-Vorsprung auf bestem Wege einen klaren Erfolg zu feiern.

Der Erfolg über Litauen wurde zwar Tatsache, doch dieser mutierte zum Knorz. Wieder war man auf einen hervorragend parierenden Nikola Portner angewiesen, der mit 16 Paraden zum besten Akteur in den Reihen der Schweizer ausgezeichnet wurde. Wieder schmolz der Vorsprung auf ein Tor.

Nach der Schlusssirene waren bei den Schweizern Erleichterung und etwas Ratlosigkeit auszumachen. Beim Endresultat von 27:26 gegen die Litauer, ein Gegner, der im europäischen Handball bestenfalls beim biederen Durchschnitt anzusiedeln ist, musste unnötigerweise gezittert werden.

«Nahezu perfekte 1. Halbzeit»

Dabei hatte die Nati an der litauischen Ostsee-Küste in Klaipeda einen Start nach Mass erwischt. Ab der 6. Minute war die Schweiz erstmals in Führung, gab diese nie mehr aus den Händen. Im Vergleich zum Heimspiel gegen Georgien war eine deutliche Leistungssteigerung auszumachen. Aus einer stabilen Abwehr und mit raschem Umschaltspiel konnten die Balten immer wieder unter Druck gesetzt werden. «Wir haben eine nahezu perfekte 1. Halbzeit abgeliefert», meinte etwa Suter nach dem Spiel.

Die Schweiz ist auf eine Glanzleistung von Keeper Nikola Portner angewiesen. Keystone

Mit einem komfortablen 17:11 ging es in die Pause. Man habe dort anknüpfen wollen und das auch getan, so Suter. Tatsächlich konnte eine Differenz von acht Toren geschaffen werden und zwischendurch gar gezaubert werden. So etwa, als Lenny Rubin einen Pass vom Flügel mit einem «Flieger» verwertete. Doch diese Leichtigkeit liess die Nati fortan vermissen.

Nach dem Ausschluss fehlt die Leichtigkeit

In der mit 890 Zuschauern spärlich besetzten Svyturio-Arena kam plötzlich Stimmung auf. Unter gütiger Mithilfe der Schweizer drehten die Osteuropäer auf. Als Abwehrchef Samuel Röthlisberger nach der dritten Zweiminuten-Strafe in der 42. Minute ausgeschlossen wurde, machte sich Unsicherheit breit. «In solchen Partien, in denen es um viel geht, muss man solche Spielverläufe akzeptieren. Mit viel Kampf haben wir es dennoch über die Zeit gebracht», resümiert der Nati-Coach.

Das nächste EM-Qualifikationsspiel bestreiten die Schweizer in knapp fünf Monaten. Anfangs März stehen in der gleichen Woche zwei Partien gegen den Gruppenfavoriten Ungarn auf dem Programm. Der WM-Fünfte von 2021 führt nach dem deutlichen 41:24-Sieg über Georgien die Gruppe an. Ebenfalls mit vier Punkten auf dem zweiten Rang liegt die Schweiz. Trotz Knorz rückt das EM-Ticket für die Endrunde in Deutschland in greifbare Nähe.