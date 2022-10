Hohe Temperaturen, wenig Schnee Grosse Ernüchterung am Matterhorn: Die Weltcup-Premiere mit zwei Männer-Abfahrten muss abgesagt werden Die milden Temperaturen im Wallis machen den Organisatoren einen argen Strich durch die Rechnung. Die beiden geplanten Männer-Abfahrten in Zermatt Ende Oktober können nicht stattfinden.

Zu wenig Schnee: Am Fusse des Matterhorns finden Ende Oktober keine Weltcup-Rennen statt. Keystone

Ein Ski-Fest am Matterhorn sollte es werden. Die Vorfreude bei Skifans, Athletinnen und Athleten war riesengross. Worüber in den vergangenen Tagen und Wochen rege spekuliert wurde, ist nun Tatsache: Die Weltcup-Premiere in Zermatt von Ende Oktober kann nicht stattfinden. Dies teilen die Organisatoren am Samstag mit. Die warmen Temperaturen am Fusse des Matterhorns verunmöglichen Weltcup-Rennen.

Im Wallis sollten am 29. und 30. Oktober zwei Männer-Abfahrten über die Bühne gehen. Die Premiere am Matterhorn muss nun mindestens um eine Woche verschoben werden. Am ersten November-Wochenende (5./6.) gastieren die Frauen in Zermatt. Ob jene Rennen stattfinden können, wird sich am Dienstag entscheiden. Die Prognosen der Meteorologen verheissen derzeit nichts Gutes. In Zermatt und Cervinia ist es auch kommende Woche noch viel zu warm.

Trotz grösster Anstrengungen und des unermüdlichen Einsatzes von Seiten des Organisationskomitees müssen die Männer-Abfahrten des Speed Openings aufgrund der viel zu warmen Temperaturen und zweitägigen Regenfälle abgesagt werden. Mehr Infos auf https://t.co/TCu2gfOXXz pic.twitter.com/f3jzRvT85m — SwissSkiTeam (@swissskiteam) October 22, 2022

Wie die FIS weiter bekannt gibt, werden die beiden Abfahrten der Männer nicht nachgeholt. Somit starten Beat Feuz und Co. Ende November im kanadischen Lake Louise in die Speed-Saison.

Update folgt +++