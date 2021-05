Internationale Pressestimmen zum CL-Final «Havertz haut Manchester City um, die Champions League gehört Chelsea.» Nach dem Champions-League-Sieg des FC Chelsea lobt die internationale Presse nicht nur Torschütze Kai Havertz, sondern vor allem Trainer Thomas Tuchel. Sein Gegenüber Pep Guardiola von Manchester City kommt besonders in England nicht so gut davon.

ENGLAND:

Chaotic conductor Pep Guardiola sees his Champions League dream fall apart | Barney Ronay https://t.co/eaFEdBPEgZ — The Guardian (@guardian) May 29, 2021

«Guardian»: «Als Thomas Tuchel Ende Januar den Job erhielt, Chelsea wiederzubeleben, wollte er sie über einen Top-Vier-Platz zurück in die Champions League führen. Die Vorstellung, dass er das Ding tatsächlich erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte gewinnen könnte, war lächerlich. Nicht mehr. In einer Nacht voller Ruhm für ihn und sein Team setzte der Manager die letzten Pinselstriche auf sein Meisterwerk der Renaissance ein, manövrierte seinen Freund und Rivalen Pep Guardiola aus und sah zu, wie Kai Havertz kurz vor der Pause das entscheidende Tor erzielte. Chelsea verteidigte wie die Teufel, (...) aber dies war ein perfekt ausbalancierter Triumph, der auf einem strukturierten Angriffsansatz beruhte, die richtigen Momente zum Umschalten auswählte und von der Geschmeidigkeit von Havertz' Technik ausgeleuchtet wurde.»

«Times»: «Rücksichtslosigkeit wird belohnt: Roman Abramowitschs Politik des Hin und Her funktioniert erneut für Chelsea. (...) Nun da er (Tuchel) Abramowitsch sogar getroffen hat, kann er sich auf solche Genüsse wie ein Transferfenster freuen und vielleicht einen etwas längeren Vertrag. Aber er ist clever genug (...), um zu wissen, dass er das Hier und Jetzt einfach geniessen sollte, solange es geht.»

«Sunday Telegraph»: «Kai Havertz krönt Chelsea zum König Europas und zerstört Man Citys Champions-League-Träume.»

The Sun: «Haveretz bringt Tuchel die Champions-League-Krone ein, während der tüftelnde Guadiola mal wieder danebengreift.»

Daily Mirror: «Die Könige von Europa: Chelsea gewinnt die Champions-League. Haveretz schiesst das einzige Tor in Porto. Tuchels Blues behalten gegen Guardiolas City erneut die Oberhand.»

ITALIEN:

«Corriere dello Sport»: «Chelsea Champion in Europa! Havertz bringt City zum Weinen, ein Flop von Guardiola.»

Gazzetta dello Sport: «Die Champions League spricht weiter Deutsch: Nach Jürgen Klopp 2019 mit Liverpool und Hansi Flick 2020 mit Bayern München, ist es dieses Mal Thomas Tuchel mit Chelsea. (...) Schon bevor Tuchel den Pokal an diesem Abend in Porto hochhob, hatten die Deutschen ein Zeichen hinterlassen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League haben tatsächlich vier Trainer aus demselben Land das Viertelfinale derselben Saison erreicht: Edin Terzic (Dortmund), Jürgen Klopp (Liverpool), Thomas Tuchel (Chelsea) und Hansi Flick (Bayern München). Tuchel hat Klopp "nachgemacht", indem er seine erste Champions League gewann, ein Jahr nachdem er ein Finale verloren hatte.»

«Tuttosport»: «Havertz haut Manchester City um, die Champions League gehört Chelsea.»

FRANKREICH:

«France Info»: «In sechs Monaten hat der Deutsche eine Mannschaft, der es an Selbstvertrauen fehlte, in eine der stärksten Englands verwandelt, die jetzt über den Kontinent regiert. Tuchel zeigte all das, was man von ihm bei seiner Ernennung im Jahr 2018 zum Trainer des französischen Fussballklubs PSG erwartet hatte: Intensität, hohe Dringlichkeit, die Fähigkeit, trotz der Fehler einiger Spieler schnell zu antizipieren: Das Chelsea von Tuchel sieht aus wie Tuchel. Im Vergleich dazu schien PSG nie zu ihm zu passen.»

«Ouest France»: «Thomas Tuchel ist der Champion von Europa mit Chelsea! Nach einem verlorenen Finale im vergangenen Jahr an der Spitze der PSG hat sich der deutsche Taktiker am Freitag gerächt. Mit den Blues von Chelsea hat der deutsche Trainer erreicht, was er mit PSG nicht geschafft hat: den Henkelpott.»

«L’Equipe»: «Dieses Finale der Champions League war aufregend, spannend, ungewiss – es war alles, wovon wir geträumt haben. Chelsea hat das Finale nicht gestohlen, sondern wegen seines klaren Spielplans, seines hervorragenden Tors und seines kollektiven Gefühls, das die Mannschaft nicht verlassen hat, gewonnen. Thomas Tuchel wurde im Mai Champion, weil PSG ihn im Dezember rausgeschmissen hatte. Es ist eine persönliche Krönung, denn der Deutsche hat Chelsea völlig verwandelt.»

«France Football»: «Kai Havertz war seit seiner Ankunft in London im letzten Sommer nicht immer überzeugend und konnte sich keine bessere Nacht aussuchen, um sich in seinem besten Licht zu zeigen. Der junge Deutsche war schwer fassbar, leicht und fair in allem, was er unternahm, er glänzte und spaltete die Verteidigung von Manchester.»

RUSSLAND:

«Sport Express»: «Tuchel ist nun in den Rang eines Elite-Trainers aufgestiegen. Bis vor kurzem galt der Deutsche noch einfach als jung und vielversprechend, doch jetzt ist er selbst Guardiola überlegen und zerschlägt dessen Traum.»