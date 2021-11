Italien - Schweiz Gibt es noch Tickets für den Italien-Knüller? Das müssen Nati-Fans vor dem entscheidenden WM-Quali-Spiel wissen Am Freitagabend tritt die Schweiz in Rom zum kapitalen Spiel gegen Europameister Italien an. Wie ist die Situation vor Ort und gibt es noch Tickets? Wir liefern die wichtigsten Antworten.

Inhaltsverzeichnis

Es ist das wohl entscheidende Spiel in der WM-Qualifikation. Die Schweiz fordert am Freitag um 20.45 Uhr in Rom Europameister Italien. Beide Nationen haben zwei Spiele vor Schluss 14 Punkte auf dem Konto. Die Ausgangslage ist also verheissungsvoll. Wie immer bei Nati-Spielen im Ausland, ist die Unterstützung der Fans gross. So auch am Freitag in Rom. Was müssen die Fans wissen und gibt es noch Tickets? Fragen und Antworten:

Wie hoch ist die Stadionauslastung in Rom?

Das Stadio Olimpico darf zu 75 Prozent gefüllt werden. Die Kapazität im Olympiastadion beträgt 72'000 Besucher. Somit können am Freitag 54'000 Zuschauerinnen und Zuschauer ihr Nationalteam vor Ort unterstützen.

Gibt es noch Tickets zu kaufen?

Ja. Das Kontingent für Schweizer Fans im Stadion beträgt 4500 Plätze. Bis am Mittwochnachmittag sind 1200 Tickets für Schweizer Fans abgesetzt worden. Das bestätigte Adrian Arnold, Medienverantwortlicher des SFV, auf Anfrage. Über die Plattform «Vivaticket» sind für spontan Entschlossene noch Tickets erhältlich. Pro Person stehen maximal vier Karten zum Preis von je 16.50 Euro im Fansektor zur Verfügung.

Wird am Freitag eine volle Auslastung geniessen: Das Stadio Olimpico in Rom. Keystone

Was muss ich für den Match-Besuch wissen?

Im Stadion gilt die 3G-Regel. Zutritt haben nur geimpfte, genesene oder getestete Personen. Beim Eingang muss der sogenannte «Green Pass» vorgewiesen werden. Dieser ist das digitale Covid-Zertifikat in Italien. Sowohl das Zertifikat als auch das personalisierte Match-Ticket sind in digitaler Form vorzuweisen. Personen mit ausgedruckten Tickets erhalten keinen Zutritt. Zudem ist die ID beim Betreten des Stadions vorzuweisen. Im Stadion gilt Maskenpflicht.

Zahlreiche Schweizer Fans werden wiederum die Nati in Rom anfeuern. Keystone

Wie ist die Situation in der Stadt?

In Rom ist wieder Leben eingekehrt. Die Plätze in der Stadt, die Museen und Restaurants sind wieder belebt. Wer auswärts Essen gehen möchte, muss im Restaurant das Covid-Zertifikat vorweisen.