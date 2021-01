KATAR 2020 Erstmals drei Schiedsrichterinnen an der Fussball-Klub-WM im Einsatz Die Schiedsrichterkommission der FIFA hat die Schiedsrichter für die bevorstehende FIFA Klub-WM in Katar bekanntgegeben. Erstmals wird ein Schiedsrichterinnen-Trio zum Zuge kommen.

Nicht nur Männersache: Gelbe Karten werden an der Klub-WM im Februar auch von Frauen gezückt. Bild: KEYSTONE

(dpa/keg) Erstmals wird ein Schiedsrichterinnen-Team Spiele bei der Fussball-Klub-WM leiten. Das gab der Weltfussballverband FIFA am Montag bekannt. Die Brasilianerin Edina Alves Batista wird Partien leiten, sie wird unterstützt von ihrer Landsfrau Neuza Back und der Argentinierin Mariana de Almeida als Assistentinnen.

Sieben Referees und zwölf Assistenten wurden von der Schiedsrichterkommission der FIFA für das Turnier in Katar ausgewählt. Sieben weitere Schiedsrichter werden zudem als Video-Schiedsrichterassistenten im Einsatz stehen.

Die ursprünglich für Dezember 2020 geplante FIFA Klub-WM wurde wegen der Pandemie auf 2021 verschoben: Die Klub-WM wird vom 1. bis 11. Februar in Katar ausgetragen. Die Auslosung zur Festlegung der Spielpaarungen findet am 19. Januar 2021 in Zürich statt.