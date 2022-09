Keinen Kontakt mehr zu Petkovic Ex-Nati-Spieler Valon Behrami: «Plötzlich wollten alle Doppelbürger aus der Nati zurücktreten» Valon Behrami hat in seiner 20-jährigen Profi-Karriere einiges erlebt. Der 37-Jährige spricht über seine Ausbootung aus der Nati, den Doppeladler-Jubel, seinen Rücktritt und seine Frau Lara Gut-Behrami.

WM-Achtelfinal 2018 gegen Schweden: Valon Behrami in seinem 83. und letzten Spiel für die Schweizer Nati. keystone

Valon Behrami hat in diesem Sommer im Alter von 37 Jahren seine Fussballschuhe an den Nagel gehängt. Der ehemalige Nati-Spieler, der sich während seiner Karriere das Trikot von 12 verschiedenen Klubs überstreifte (u.a. Lazio Rom, Neapel und West Ham), kickte zuletzt in der italienischen Serie B bei Brescia. «Ich hatte keine Emotionen mehr für die Fans, für den Sport und ich spürte, dass anderes wichtiger ist», begründet der Tessiner seinen Entscheid in einem Interview mit «Blick».

83 Einsätze hat Behrami für die Nati bestritten. In aller Munde war der defensive Mittelfeldspieler nach dem ersten Gruppenspiel bei der Fussball-WM 2018. Beim 1:1-Remis gegen Brasilien stellte er Neymar, den Superstar «Seleção», mit seinem kompromisslosen Spiel komplett kalt.

Im zweiten Gruppenspiel sorgten die Nati-Akteure trotz 2:1-Erfolg über Serbien aufgrund des Doppeladler-Jubels für Negativschlagzeilen. «Das Thema hasse ich bis heute. Es ist Fussball, keine Politik. Diese Geste hat gar nichts auf dem Fussballplatz verloren, sie war Nonsens.»

Behrami (rechts) brachte den brasiliansichen Superstar Neymar an den Rand der Verzweiflung. keystone

SFV-Generalsekretär stellt Doppelbürger infrage

Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus gegen Schweden (0:1) rumorte es im Nationalteam, erzählt Behrami der Boulevardzeitung. Aber nicht wegen des Abschneidens. «Plötzlich wollten alle Doppelbürger aus der Nati zurücktreten.»

Was war passiert? Alex Miescher – zu dieser Generalsekretär beim SFV – stellte nach der Rückreise in einem Interview infrage, ob die Schweiz auch in Zukunft auf Doppelbürgen setzen sollte. Der Schweizer Fussballverband musste sich Tage später für die Aussagen entschuldigen. Miescher blieb keine andere Wahl mehr als der Rücktritt.

Auch Nati-Coach Vladimir Petkovic löste bei Valon Behrami nach der WM in Russland Frustration aus. Gemäss eigenen Aussagen sei der Spieler vom Trainer in einem 30-sekündigen Telefonat ausgebootet worden.

«Ich habe ihm vertraut und er verriet mich. Das tat sehr weh. Ich brauche ihn nicht mehr und will kein Gespräch mehr mit ihm haben. Wenn er mir das ins Gesicht gesagt hätte, wäre ich glücklich zurückgetreten – und hätte ihn nach einer gewissen Enttäuschung für seine Offenheit bewundert. Aber er respektierte mich nicht.»

Leben zusammen in der italienischen Stadt Udine: Valon Behrami mit seiner Frau Lara Gut-Behrami. keystone

Mittlerweile arbeitet der 37-Jährige in Italien beim Pay-TV-Sender Dazn, ist Studio-Experte und Co-Kommentator. Zusammen mit seiner Frau Lara Gut-Behrami hat er seine Zelte in Udine aufgeschlagen. Beide haben vor fünf Jahren ihre Social-Media-Kanäle gelöscht, wie Behrami dem Blick erzählt.

«Es war die beste Entscheidung meines Lebens, wir haben viel weniger Stress. Ich lache mich tot über Fussballer, die das ganze Leben auf Instagram stellen und dann jammern, sie würden attackiert und man müsse ihre Privatsphäre wahren.» Der Ausweg befinde sich nur einen Klick entfernt. (gav)