KINDHEITSERINNERUNG Fussball-Legende Lothar Matthäus wird 60: Leipzigs Coach Nagelsmann wünscht «Lotoma» alles Gute Diese Woche feiert Deutschlands Ex-Weltfussballer Lothar Matthäus einen runden Geburtstag. Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann erinnert sich daran, wie er einst im Fanshop ein Trikot seines Helden ergattern wollte – und nicht verstanden wurde.

Julian Nagelsmann war als Kind ein grosser Fan von Nationalmannschafts-Kapitän Lothar Matthäus. Boris Streubel / Pool / EPA

(frh/sid) Lothar Matthäus ist in Deutschland eine lebende Fussball-Legende. Diesen Sonntag begeht der Weltmeister von 1990 seinen 60. Geburtstag, weswegen sich dieser Tage der ein oder andere Vertreter aus dem Fussballgeschäft zu Wort meldet und seine ganz persönliche Verbindung zum einstigen Weltfussballer kundtut.

Mit einer besonders niedlichen Erinnerung wartet Julian Nagelsmann auf. Der Trainer von Bundesligist RB Leipzig erzählte am Mittwoch vor den Medien:

«Ich habe als Kind immer gedacht, dass der Lotoma heißt und Thäus mit Nachnamen.»

Er habe dann im Fanshop angerufen und gesagt, «ich hätte gerne ein Trikot mit der Nummer 10 Lotoma.» Bis sein Bruder ihm irgendwann gesagt hätte: Der heisst Lothar und mit Nachnamen Matthäus!

Nagelsmann, der beim WM-Triumph der Nationalmannschaft in Italien vor 31 Jahren kurz vor seinem dritten Geburtstag stand, lobte Matthäus vor allem für seine Spielweise. «Er war ein unheimlich guter Box-to-Box-Spieler und könnte da heute wahrscheinlich immer noch spielen», so der Trainer über den damaligen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. In Matthäus, so Nagelsmann weiter, sah er «eine unglaubliche Mentalitätsmaschine, die immer gewinnen wollte».

Dann hat Nagelsmann gar noch ein Lob für das Äussere seines einstigen Idols parat: «Ich freue mich, dass er 60 wird, bei guter Gesundheit ist und nach wie vor ausschaut wie 50 oder 45.»