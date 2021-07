Knieprobleme Roger Federer muss für die Olympischen Spielen absagen Roger Federer muss für die Olympischen Spiele in Tokio Forfait erklären. Das teilt der 39-Jährige am Dienstagabend via Twitter mit. Eine Knieverletzung macht ihm zu schaffen.

Roger Federer muss den Olympischen Spielen eine Absage erteilen. Tpn / Getty Images Europe

Wieder ist es das Knie, das Roger Federer sorgen bereitet: «Während der Rasensaison habe ich leider einen Rückschlag mit meinem Knie erlitten. Deshalb muss ich akzeptieren, dass ich an den Olympischen Spielen von Tokio Forfait geben muss», so Federer via Instagram.

Nach dem klaren Wimbldeon-Out im Viertelfinal gegen den Polen Hubert Hurkacz konnte man beobachten, dass sich der 20-fache Grand-Slam-Sieger nicht wie gewünscht bewegen konnte. Nun bestätigt Federer diesen Eindruck.

«Ich bin sehr enttäuscht, denn es war immer eine Ehre und ein Höhepunkt meiner Karriere, wenn ich die Schweiz vertreten konnte.» Trotz trauriger Nachricht macht er allen Tennis-Fans Hoffnung: «Ich habe bereits mit der Rehabilitation begonnen.» Der Baselbieter möchte in diesem Sommer nochmals auf die Tour zurückkehren. «Ich wünsche dem gesamten Schweizer Team viel Glück und werde sie aus der Ferne kräftig anfeuern. Wie immer, Hopp Schwiiz!»

Bedauern bei Swiss Olympic, aber auch grosses Verständnis

Bei Swiss Olympic nimmt man den Entscheid von Federer natürlich mit grossem Bedauern zur Kenntnis: «Wir haben uns sehr auf seinen Auftritt gefreut und seine Präsenz hätte dem ganzen Schweizer Team viel Freude und Ehre bereitet», sagt Ralph Stöckli. Der Chef de Mission von Swiss Olympic sei in den vergangenen Tagen in engem Austausch mit Federers Team gewesen. «Bei allem Bedauern haben wir natürlich grösstes Verständnis für den Entscheid von Roger. Die Gesundheit geht immer vor, auch bei einem so wichtigen Anlass wie den Olympischen Spielen», so Stöckli.

Abschliessend in der Mitteilung wünscht Swiss Olympic dem 39-Jährigen eine rasche und vollständige Genesung. Beim Tennisturnier in Japan werden die Schweizer Farben weiterhin durch Belinda Bencic und Viktorija Golubic vertreten.

