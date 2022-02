Kombination Murisier verpasst die Medaillen als Vierter – Strolz wird nach Rauswurf Olympiasieger Vor einem Jahr wurde Johannes Strolz aus dem Kader des Österreichischen Skiverbands aussortiert. Seine Ski präpariert er seither selbst. Jetzt ist er Olympiasieger. Die Schweizer verpassen die Medaillen. Justin Murisier fehlen 18 Hundertstelsekunden zu Bronze.

Johannes Strolz wird Olympiasieger in der Kombination. Luca Bruno / AP

Keine Medaille für die Schweiz in der Kombination der Männer: Justin Murisier verpasst Bronze auf Rang vier um 18 Hundertstelsekunden.

Gewonnen wurde das Rennen vom Österreicher Johannes Strolz. Silber holte der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, Dritter wurde der Kanadier James Crawford. Die drei weiteren gestarteten Schweizer schieden aus.

Murisier sagte im TV-Interview: «Ich bin enttäuscht. Es fehlte nicht viel. In der Abfahrt wäre eventuell ein bisschen mehr möglich gewesen für mich.»

Der Vater war 1988 Olympiasieger, jetzt ist es der Sohn

Die Geschichte des Tages schrieb Johannes Strolz. Aufgrund von mässigen Resultaten wurde der 29-Jährige vor einem Jahr aus dem Kader des Österreichischen Skiverbands aussortiert. Er spielte mit dem Gedanken, aufzuhören. Doch nicht zuletzt sein Vater Hubert, der 1988 Olympiasieger in der Kombination wurde, brachte ihn dazu, weiterzumachen.

Johannes Strolz bereitete sich selbstständig auf die Saison vor. Er fand neue Motivation und wollte beweisen, dass sein Rauswurf ein Fehler war. Seine Slalomski präpariert der Österreicher in dieser Saison selbst, um Kosten sparen. Abfahrtsski besitzt er keine. Für die Kombiabfahrt hat er einen Rennski von Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer erhalten.

In den ersten beiden Slaloms der Saison ging der Plan, es allen zu zeigen, nicht auf. Strolz schied aus. Doch dann kam Adelboden und er siegte. Es war eine unglaubliche Geschichte, die nun eine Fortsetzung fand. 34 Jahre nach seinem Vater gewinnt auch Johannes Strolz Olympiagold in der Kombination. In den Kadern Österreichs ist er längst wieder willkommen.

Olympiadebütant Chabloz bricht sich den Arm

Die weiteren Schweizer enttäuschten: Loïc Meillard, WM-Bronze-Gewinner in der Kombination 2021 und Luca Aerni, Kombiweltmeister 2017, verloren bereits in der Abfahrt viel Zeit und schieden im Slalom aus.

Der 22-jährige Schweizer Olympiadebütant Yannick Chabloz stürzte in der Abfahrt und zog sich nach ersten Erkenntnissen einen Unterarmbruch zu. Der Nidwaldner wurde für weitere Untersuchungen ins Spital geflogen.