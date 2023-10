Kunstturn-WM Olympia-Ticket, Teamfinal und zwei Plätze im Mehrkampffinal: Die Schweizer Männer übertreffen die Erwartungen Die Schweizer Männer erreichen an der Kunstturn-WM in Antwerpen ihr grosses Ziel und qualifizieren sich als siebtbeste Nation für den Teamwettbewerb an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Die Beteiligten zeigen sich durchwegs zufrieden.

Noe Seifert qualifizierte sich souverän für den Mehrkampf-Final. Virginia Mayo / AP

Wo man auch hinhört im Lager der Schweizer Kunstturner, es herrscht eine grosse Zufriedenheit an diesem Sonntag. Dies mit gutem Grund. An der WM im belgischen Antwerpen sicherte sich die Schweiz mit dem 7. Rang einen Platz im Teamfinal der besten acht Nationen, welcher am Dienstagabend stattfindet. Klare Quali-Sieger wurden die Japaner (258,228) vor den USA und Grossbritannien.

Die Schweizer Riege um Noe Seifert, Florian Langenegger, Christian Baumann, Taha Serhani und Luca Giubellini totalisierten in der Qualifikation 248,192 Punkte. Damit wurde gar die Turn-Grossmacht China hinter sich gelassen. Der Schweizer Teamcoach Claudio Capelli spricht davon, dass die Teilnahme am Teamfinal «gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.»

Was Capelli noch viel mehr freuen dürfte: Mit der grundsoliden Leistung qualifizierte sich die Schweiz auch für den Teamwettbewerb der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Dafür war ein Platz in den Top-12 nötig. «Die Olympia-Quali war unser grosses Ziel. Wir haben hart daraufhin gearbeitet. Dass wir dies nun mit dieser souveränen Leistung vollbringen konnten, macht uns alle sehr stolz», so Capelli, welcher selbst zwei Mal in den Genuss einer Olympia-Teilnahme kam.

Für die Schweizer Männer ist es nach Rio und Tokio die dritte Olympia-Qualifikation in Folge. Capelli sieht diese Konstanz als Bestätigung der tagtäglichen Arbeit: «Es zeigt, dass vieles gut läuft. Sowohl beim Verband, den regionalen Leistungszentren als auch in Magglingen. Ohne stetige Weiterentwicklung wären diese Erfolge für die Schweiz nicht möglich.»

Den Schlüssel zum erfolgreichen Schweizer Wettkampftag war die Konstanz über alle sechs Geräte hinweg. Überall konnten sich die Schweizer drei solide Leistungen notieren lassen. Mit dem Gesamtskore steigerte man sich deutlich im Vergleich zur EM im April. Alles andere als eine Selbstverständlichkeit, gerade bei der Betrachtung der Teamzusammenstellung.

Langenegger und Seifert im Mehrkampf-Final

Mit Luca Giubellini sowie Florian Langenegger waren im Schweizer Ensemble zwei Vertreter mit Jahrgang 2003 dabei. Letzterer (20.) erreichte überdies zusammen mit Noe Seifert (12.) gar den Mehrkampf-Final der besten 24 Athleten vom Donnerstag. Für den nachgerückten Langenegger, welcher bei seinem Debüt an vier Geräten als Startturner im Einsatz stand, ein grosser Erfolg: «Ich bin sehr zufrieden. Es hätte kaum besser kommen können. Ich investierte viel Zeit in die Vorbereitung der Übungen, dies jetzt hier abzurufen ist der Hammer.»

Der 20-jährige Florian Langenegger zeigte sich am Sonntag von seiner besten Seite. Virginia Mayo / AP

Auch der 25-jährige Seifert verspürte eine grosse Erleichterung. «Mit der Olympia-Quali fällt eine riesengrosse Last ab.» Hinsichtlich dem Auftritt im Finale gibt sich der Aargauer gelassen: «Ich freue mich riesig, im Mehrkampffinal auf dieser Bühne turnen zu können. Der Hauptdruck ist weg, konkrete Erwartungen habe ich nicht. Ich versuche einfach, das Beste aus mir rauszuholen.»

Für Team-Routinier Christian Baumann ist es derweil bereits die dritte Olympia-Qualifikation. Entsprechend zufrieden lautete sein Fazit: «Es war ein super Wettkampf, es lief allen sehr gut. Jetzt haben wir die Belohnung.» Eine Belohnung, in deren Genuss zum ersten Mal auch Giubellini kommt. Der 20-Jährige sprach wie seine Teamkollegen von einer grossen Anspannung, welche vor dem Wettkampf vorhanden war. Doch mit dem tollen Team-Spirit sei alles einfacher gegangen, «das gab uns einen Flow».

Zurück zu Coach Capelli und damit verbunden zur Frage, wie er die Woche erlebt hat. «Ich machte mir sehr viele Gedanken bis zum Wettkampf, es stand einiges auf dem Spiel. Während dem Wettkampf litt ich schon. Der gute Start war extrem wichtig und beruhigte auch ein wenig meine Nerven.» Mit der erreichten Olympia-Quali zeigte er sich wie der Rest des Teams sichtlich zufrieden. Für den Mehrkampf- sowie Teamfinal gibt er sich zurückhaltend: «Das Niveau ist extrem hoch, wir müssen in erster Linie auf uns schauen. Dann sehen wir, wo es hinführt.»