Leichtathletik Ajla Del Ponte verzichtet auf ihren Startplatz über 100 Meter Ajla Del Ponte sichert sich am Mittwoch beim Stechen den Startplatz an den European Championchips in München. Einen Tag später verkündet die Tessinerin aber den Verzicht auf das 100-Meter-Rennen.

Ajla Del Ponte hatte das Rennen in Langenthal für sich entschieden. Doch die Sprinterin befindet sich noch auf Formsuche und verzichten nun auf den EM-Start. keystone

Die Entscheidung war am Mittwochabend beim Leichtathletik-Meeting in Langenthal zu Gunsten von Ajla Del Ponte ausgefallen. Die 26-jährige Tessinerin setzte sich im Stechen gegen ihre Konkurrentin Géraldine Frey um den Startplatz bei den European Championships in München über 100 m durch. Mit einer Zeit von 11,30 Sekunden war Del Ponte um vier Hundertstel schneller als Frey. «Ich bin zwar glücklich, dass ich das Einzelrennen Anfang nächster Woche bestreiten darf, aber der Aufwärtstrend im zeitlichen Bereich blieb Wunschdenken», so die Olympia-Fünfte im Anschluss des Rennens.

Einen Tag später folgt die Wende. Via Sozialen Medien verkündet Del Ponte den Verzicht auf den Startplatz. Sie ist zur Erkenntnis gelangt, dass sie noch weit weg von ihrer Bestzeit von 10,90 Sekunden liegt. «Es ist schwierig. Obwohl ich mich meinen Platz in München gesichert habe, werde ich dennoch im Einzelrennen nicht antreten. Ich fühle mich nicht konkurrenzfähig genug, um die Ziele von einer Finalteilnahme und einer Medaille zu erreichen.»

Beim Staffelrennen über 4 x 100 Meter möchte die Tessinerin ihre Teamkolleginnen unterstützen. «Ich werde mit den Frauen kämpfen, um dieser Saison ein glänzendes Ende zu verleihen.» Den frei werdenden Startplatz erbt nun die 25-jährige Zugerin Géraldine Frey. (gav)