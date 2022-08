Leichtathletik Del Ponte sticht Frey aus und startet an der EM über 100 Meter Im «Stechen» um den dritten Startplatz über 100 m an der EM ging in Langenthal knapp an die Tessinerin Ajla Del Ponte – gegenüber der Zugerin Géraldine Frey.

Ajla Del Ponte, rechts, gewinnt den 100 Meter Sprint vor Geraldine Frey. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das Verdikt dieser ungewohnten Art von Zweikampf war auf der Langenthaler Hart-Anlage nach 11,30 Sekunden entschieden. Um vier Hundertstel lief die Olympia-Fünfte des letzten Sommers und 10,90-Sekunden-Läuferin die 100 m schneller als ihre Widersacherin. Géraldine Frey, die sich in diesem Sommer so eindrücklich gesteigert hatte und mit 11,23 an dritter Position der aktuellen Saisonbestenliste figuriert, war also die Verliererin.

Es war eine knappe Entscheidung, aber keineswegs ein Zufallsausgang. Und es war eine Entscheidung auf eher enttäuschendem Niveau. Die Bedingungen waren nämlich hervorragend gewesen, mit: warmer Temperatur, 0,4 m Rückenwind. Einziger Schönheitsfehler: Wegen eines Ausfalls der Zeitmessanlage fand das Rennen mit einer Stunde Verspätung statt. Kontroverse Gefühle löste der Ausgang bei Del Ponte aus: «Ich bin zwar glücklich, dass ich das Einzelrennen Anfang nächster Woche bestreiten darf, aber der Aufwärtstrend im zeitlichen Bereich blieb Wunschdenken.» Es bleibt die Hoffnung, sie zeige sich zum entscheidenden Augenblick beim Saisonhöhepunkt.

Frey bitter enttäuscht

Für Géraldine Frey hingegen brach eine Welt zusammen. «Die Enttäuschung ist riesig, aber so ist der Sport», sagte sie. Und sie äusserte sich selbstkritisch: «Ich hätte viel besser und schneller laufen können.» Nach einem wunschgemässen Start – dem besseren als Ajla Del Ponte – glückte der Übergang nicht wunschgemäss. «Ich verkrampfte mich, als Ajla aufschloss und vorbeizog», sagte sie. Im TV-Interview stand sie souverän hin und analysierte ihre Leistung. Danach aber verzog sie sich zusammen mit Freund Luca Di Tizio schnell.

Das Verdikt ist für Frey von Bedeutung. Nach dem WM-Debüt wünschte sie sich inständig, auf kontinentaler Ebene zusätzliche Erfahrung zu sammeln und sich besser zu präsentieren. Sie ist nun die Leidtragende der umstrittenen Selektion von Swiss Athletics. Keinen direkten Einfluss hat der Ausgang dieses Stechens auf die 4x100-m-Staffel. Für diese scheint Frey nach wie vor in einer Topausgangsposition.