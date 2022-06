Leichtathletik Géraldine Frey schafft EM-Limite, Noemi Zbären fehlen drei Hundertstel Während Mujinga Kambundji die Schweizer Meisterschaften mit einem neuen Landesrekord eröffnete, kämpften zahlreiche Athletinnen und Athleten um Limiten für internationale Titelkämpfe. Eine Übersicht zur Leichtathletik-SM im Letzigrund:

Noemi Zbären verpasst die EM-Limite für München, bliebt aber erneut zwei Mal unter 13 Sekunden. Keystone

An den Schweizer Meisterschaften im Zürcher Letzigrund nahmen etliche Athletinnen und Athleten die EM- oder WM-Limite ins Visier. So auch Noemi Zbären. Die 28-jährige Emmentalerin kommt mit zunehmender Dauer der Saison immer besser in die Gänge. Anderthalb Wochen, nachdem sie beim Meeting in Bern erstmals seit sieben Jahren unter der 13-Sekunden-Marke geblieben war, trumpfte Zbären in Zürich erneut gross auf. In den Halbfinals über 100 Meter Hürden lief sie nach 12,96 Sekunden ins Ziel, womit sie nur um drei Hundertstel an der Limite für die EM im August in München vorbeischrammte. Den vierten SM-Titel sicherte sie sich im Final in einer Zeit von 12,99 Sekunden.

Kambundji mit Landesrekord

Die Sprinterin Salomé Kora kommt in dieser Saison noch nicht auf Touren. Die St. Gallerin verpasste im Letzigrund die WM-Limite (11.15) für die Titelkämpfe im Juli in Eugene deutlich. Kora wurde im stark besetzten Feld über 100 Meter Fünfte (11.41). Den Titel sicherte sich in überlegener Manier Mujinga Kambundji. Die 30-jährige Bernerin unterbot dabei den Schweizer Rekord, den Ajla Del Ponte innehatte (10.90), um eine Hundertstelsekunde (10.89). Zu Bronze lief Géraldine Frey. Die Zugerin hatte ihren grossen Auftritt jedoch in den Halbfinals, wo sie in 11,23 Sekunden die EM-Limite für München um eine Hundertstel unterbot. Tags darauf brillierte Frey über 200 Meter und gewann ihren ersten Schweizer Meistertitel.

Gewinnt Gold im Weitsprung, bleibt aber mit 7,81 Meter hinter seinen Ambitionen: Simon Ehammer. Keystone

Mehrkämpfer Simon Ehammer, der inzwischen im Weitsprung zur Weltelite gehört, blieb unter seinen Erwartungen. Der 22-jährige Appenzeller verpasste die 8-Meter-Marke mit einem Satz auf 7,81 deutlich. Über 110 Meter Hürden triumphierte Jason Joseph. Der Basler zauberte im Letzigrund starke Auftritte auf die Bahn. Mit 13,25 Sekunden in den Halbfinals und 13,27 Sekunden im Final gewann Joseph seinen fünften Titel in Folge. Er lief die zweit- und drittschnellsten Zeiten seiner Karriere. Eine Überraschung gelang Lionel Spitz. Der 21-jährige Zürcher düpierte im Rennen über 400 Meter Titelverteidiger Ricky Petrucciani (45,99). Spitz liess den Routinier mit einer Zeit von 45,71 deutlich hinter sich. Er unterbot erst zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere die 46-Sekunden-Marke.