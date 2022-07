Leichtathletik Manuel Gerber von der LAG Gossau läuft an der U18-EM in die Top Ten Schnelle Beine in Jerusalem: Manuel Gerber verpasst an der U18-Europameisterschaft den Final über 200 Meter um bloss neun Hundertstelsekunden.

Manuel Gerber (links) während seines ersten internationalen Einsatzes. Bild: PD

Manuel Gerber hatte in Israel seinen ersten internationalen Auftritt über 200 m. Er hielt sich in der vierten Vorlaufserie sehr gut und qualifizierte sich via der Zeit von 21,69 Sekunden für die Halbfinals. Gerber unterbot seine bisherige persönliche Bestzeit von knapp über 22 Sekunden deutlich. Der Rückenwind war etwas zu stark. Deshalb findet das Resultat keinen Eintrag.

Im Halbfinal gelang Manuel Gerber auf Bahn zwei wiederum ein optimaler Start. Auf den letzten Metern musste er allerdings den dritten direkten Finalqualifikationsplatz abgeben. Mit 21,69 Sekunden erreichte er die gleiche Zeit wie im Vorlauf (wieder mit zu viel Rückenwind). Schliesslich fehlten ihm bloss 0,09 Sekunden für den Einzug in den Final.